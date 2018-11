Srpski ministri u Savjetu ministara radili protiv Srpske

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da, što se njega tiče, BiH odmah može dobiti Savjet ministara, te ocijenio da su srpski ministri u prethodnom mandatu radili protiv Republike Srpske i srpskog naroda.

"Za SNSD će biti relevantni partneri iz Federacije BiH oni koji su dobili povjerenje naroda u FBiH, ali to ne znači ulazak u koalicije, već odgovornost na izabranim predstavnicima da formiraju institucije koje će funkcionisati", rekao je Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.

Dodik je istakao da oni koji su sada u Savjetu ministara nemaju njegovu podršku i da mu nisu potrebni.

"Vjerovatno nemam ni ja njihovu, ali ja imam novi mandat, a oni to nemaju. Prema tome i (Igor) Crnadak i (Mirko) Šarović i (Dragan) Mektić moraju znati da, niti mi trebaju, niti želim komunikaciju s njima", rekao je Dodik za RTRS.

On je naveo da će tražiti da Predsjedništvo BiH da negativnu ocjenu o radu Ministarstva za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose, Ministarstva bezbjednosti i Ministarstva inostranih poslova.

"Oni (Šarović, Mektić i Crnadak) te poslove nisu dobro radili, njihova politika je bila protiv nas - Srpske i srpskog naroda. Nemam namjeru da komuniciram sa njima i mislim da je najbolje da se povuku. Oni su bili kreacija SDA i Bakira Izetbegovića da podvale Srpskoj nestabilnost. Nemoguće je da Šarović bude najbolji ministar za Bošnjake, a najlošiji za Srbe. Mora da bude najbolji za sve", rekao je Dodik i dodao da će za njega odluke Narodne skupštine i Vlade Srpske biti svetinja.

On je naglasio da najveću odgovornost za BiH snosi bošnjački narod kao najbrojniji, koji bi trebalo da dokaže da ima najbolje namjere prema svakom Srbinu i Hrvatu, što do sada nije bio slučaj.

"Bošnjaci sada imaju priliku da pokažu da žele da sa nama grade BiH. Donijećemo zakon o Ustavnom sudu koji će propisati zaštitu svakog naroda. Ne tražim ništa za svoj narod što ne želim da oni imaju, ali to sigurno ne može na ovaj način kako je do sada funkcionisalo", rekao je Dodik.

On je naglasio da se ne može omalovažavati Republika Srpska tako što se sa nivoa BiH ukida 9. januar kao Dan Republike, te ponovio da će taj praznik u Srpskoj uvijek biti proslavljan.

"Jesmo li mi pokrenuli inicijativu da se ukine 25. novembar? Nismo. Ne sporim da FBiH proslavlja 25. novembar, ali u Srpskoj to nije praznik. Taj dan ću biti na redovnim poslovima, to za mene nije neradni dan", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, u Sarajevo ne ide da se fotografiše i nije mu prioritet visoka plata.

"Rekao sam svom osoblju da nađu dva đaka ili studenta iz siromašnih porodica iz istočnog dijela Srpske i da im dam po 250 KM stipendije od svoje plate svaki mjesec. Daću od plate još 250 KM najsiromašnijoj bošnjačkoj porodici u Sarajevu", rekao je Dodik, a na pitanje da li može dati podršku i jednom studentu hrvatske nacionalnosti, odgovorio je da će i to uraditi.

On je istakao da političari moraju imati osjećaj odgovornosti prema društvu, zbog čega traži da svi članovi Predsjedništva imaju više novca na raspolaganju nego što je to do sada bio slučaj, i to ne za sebe nego da bi mogli da pomognu tamo gdje je to narodu potrebno - u izgradnji vrtića, vodovoda...

"Meni nije važno da idem u Sarajevo da bih uživao privilegije. I što sam imao privilegija na osnovu funkcije koju sam nosio nisam želio da iskoristim i na poziciji predsjednika Srpske sam radio po 15 sati, a mnogi bi na mom mjestu uživali", rekao je Dodik.

Govoreći o prvoj posjeti nekoj zemlji kao predsjedavajući Predsjedištva BiH, Dodik je najavio da će u nedjelju, 25. novembra, biti u Srbiji, a nakon toga u Rusiji.

"Najbolja saradnja biće sa Srbijom, neću donijeti nijednu odluku koja će biti protiv Srbije i na svim multilateralnim i sličnim sastancima pratiću stav Srbije u kapacitetu u kojem to mogu. Sa Crnom Gorom imamo nekih politički neraščišćenih pitanja, a što se tiče Hrvatske, mjera je, kao i sa Crnom Gorom, odnos prema Srpskoj. Što se tiče mosta na Savi kod Gradiške to što nam radi Hrvatska nije ni pošteno, ni korektno", naglasio je Dodik.