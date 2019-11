Srpska poziva FBiH na uspostavljanje održivog dogovora

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je danas u ime Republike Srpske poziv Federaciji BiH za uspostavljanje novog i održivog dogovora unutar BiH o svim pitanjima.

"Republika Srpska nije čak protiv da se razgovara o tome da na nivou BiH ostane određeni oblik suda i tužilaštva, ali je sigurno protiv ovoga što imamo sad. Tražićemo od FBiH da obavimo taj razgovor i da se o tome napravi sporazum da bi se to moglo tretirati kao dogovor dva entiteta", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.

Dodik je naveo da bi ignorisanje zahtjeva Srpske za pregovore mogli dovesti do toda da se istupi iz sporazuma u kojima je do sada učestvovala.

"Naš prvi zahtjev nije da istupimo, nego da razgovaramo i pokušamo doći do rješenja privhatljivih za sve", naglasio je Dodik.

On je podvukao da ozbiljnu smetnju tim nastojanjima predstavlja visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koji želi da ostane u BiH kako bi branio pravno nasilje i kriminal koji su dugo godina sprovodili njegovi prethodnici u BiH, te istakao da je veoma bitno da se zna da je Srpska spremna na dijalog.

"Јedini način da se stvari prenesu na nivo BiH jeste da se dva entiteta dogovore kao strane. Dva entiteta su strane u sporazumijevanju u okviru BiH. Samo ono što se dva entiteta dogovore da se prenese na nivo BiH može da se uspostavi kao zajednička nadležnost i, u tom pogledu, postoje samo tri od 80, koliko je visoki predstvnik oteo i nametnuo - a to su vojska, Visoki sudski i tužilački savjet i treći vezano za indirektne poreze", precizirao je Dodik.

Dodik je pojasnio da nema sporazuma o Ageniciji za istrage i zaštitu (SIPA), Obavještajno-bezbjednosnoj službi (OBA), koncesijama, Sudu i Tužilaštvu BiH, što je antiustavno postavljeno i neodrživo.

On je naglasio da je Republika Srpska ulazila u sporazumijevanje pod pritiskom, kao što je govorio biviši visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun da je "zavrtao ruke i vršio pritisak".

Dodik je ukazao da međunarodna konvencija jasno govori o tome da ono što je urađeno pod pristikom i silom nije pravno valjano.

Srpski član Predsjedništva BiH je naglasio da Republika Srpska ne može imati povjerenja u Incka, ističući da će biti odbačen svaki pokušaj nametanja odluka bonskim ovlaštenjima.

"Neprihvatljivo je ono što je rekao da će iduće godine nametnuti odluku o zabrani negiranja genocida u Srebenici. Nije se desio genocid i ne može on da nameće te odluke. To su odluke za organe BiH. Prošlo je vrijeme kada je on to radio. To se neće poštovati", poručio je Dodik.

On je napomenuo da se uskoro navršavaju pune 24 godine od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i da je vidljivo da je bilo masovnog kršenja Aneksa deset od visokog predstavnika u BiH koji se odnosio navijački i podržavao sve politike bošnjačkog naroda, a sve što su imali Srbi u skladu sa Dejtonskim sporazumom pokušao da devastira.

Dodik je odbacio tvrdnje koje su iznesene pred Savjetom bezbjednosti UN o "pokušajima odvajanja", napominjući da u Republici Srpskoj ne postoji bilo kakva aktivnost vezana za otcjepljenje.

"U Republici Srpskoj u ovom trenutku postoji aktivnost i želja da se dogovorom usklade odnosi u BiH, kako bi ona mogla da funkcioniše. Srpska svakom jasno stavlja do znanja da nije spremna da trpi torturu visokog predstavnika i da za nju u budućnosti može da bude opcija i njen samostalni status. Mi to i ne krijemo", rekao je Dodik.