Srpska blokira UIO zbog milionskog duga

Pravobranilaštvo Republike Srpske uputilo je danas zahtjev bankama za nastavak blokade računa Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zbog 24 miliona maraka duga, saznaje portal Capital.

Republika Srpska već mjesecima od UIO pokušava da naplati ukupno 28 miliona KM duga po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, ali je isti sud te pokušaje već tri puta obustavljao.

Posljednja takva odluka suda donesena je početkom decembra, kada je do 3. marta zabranjena prinudna naplata duga od UIO.

Portal capital iz dobro obavještenih izvora saznaje da je Srpska odmah po isteku roka, do kojeg je prinudna naplata bila obustavljena, zatražila nastavak izvršnog postupka.

Republika Srpska uspjela je u prethodna tri pokušaja prinudno od UIO da naplati oko četiri miliona, tako da je ostalo da naplati još 24 miliona.

Srpska je prvi put blokirala račune UIO krajem maja prošle godine, a na osnovu presude Suda BiH kojom je Uprava obavezana da RS isplati 15 miliona maraka plus kamate, odnosno ukupno oko 28 miliona KM.

Međutim, isti sud je nakon žalbi UIO naložio RS da obustavi izvršni postupak dok nadležni u Upravnom odboru UIO ne nađu drugo rješenje, a najduže do tri mjeseca. Prvi put je postupak bio obustavljen do 3. septembra, zatim do 3. decembra 2018. godine i ponovo do 3. marta ove godine.

Nakon što je i ovaj rok istekao, a rješenje o izmirenju duga nije pronađeno, Pravobranilaštvo RS danas je ponovo zatražilo nastavak izvršnog postupka protiv UIO.

Sud BiH donio je 7. maja 2015. godine presudu kojom je UIO obavezana da Srpskoj isplati 15 miliona KM plus zatezne kamate zbog nezakonite raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu.

Republika Srpska je 2011. godine podnijela tužbu protiv UIO, tražeći nadoknadu 52,97 miliona KM zbog raspodjele prihoda prikupljenih od PDV-a za 2009. i 2010. godinu na štetu RS. Nakon što je taj dug isplaćen, RS je povukla tužbu za glavni dug, ali je pred sudom nastavljen postupak za naplatu zatezne kamate u iznosu oko 15 miliona KM.