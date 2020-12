Srebrenica i Doboj na meti CIK-a: Bez potvrde ubjedljive pobjede Grujičića i Jerinića

Srebrenica i Doboj na meti su Centralne izborne komisije, koja nije potvrdila rezultate ubjedljive pobjede Mladena Grujičića i Borisa Jerinića.

Sudbinu ove dvije izborne jedinice odredili su i srpski članovi CIK-a koji, navodno, čekaju da završi istraga na terenu. Interesantno je da je ono što se očekivalo od Vanje Bjelice Prutine i Jovana Kalabe, uradio hrvatski član. Vlado Rogić pokušao je da dozove pameti.

"Što se tiče dijela diskusije koji se tiče utvrđivanja rezultata za opštine Srebrenicu i Doboj, ja smatram suprotno. Ja smatram da u ovom trenutku nisu ispunjeni uslovi da bih mogla dići ruku i reći da utvrđujem rezultate za ove dvije opštine", kaže Bjelica Prutina, član CIK-a.

"MOlim vas, mi nemamo nijedan ozbiljan dokument, u moj ured nije došao nijedan dokument da mi ne utvrdimo, pogotovo za Srebrenicu rezultate", rekao je Vlado Rogić, član CIK-a.

Sve što je zamsilio bošnjački član CIK-a Suad Arnutović, uz podršku srpskih članova, lako bi moglo i da se ostvari. Uz nalaz nepoznatih vještaka sa terena, plan o ponavljanju izbora zvuči kao moguća misija.

"Čovjek uopšte nema profesionalnosti. On se odmah opredijelio za jednu stranu, za bošnjačku stranu. Vrlo je izvjesno kako će on glasati, dakle bez obzira na činjenice. On je već unaprijed odlučio da će biti poništeni izbori", kaže Mladen Grujičić, aktuelni načelnik i kandidat za načelnika Srebrenice.

"Ko je taj vještak, po kom osnovu ste ga angažovali imajući u vidu da nije sudski spor u toku. Treća stvar, navode broj i vrijeme kada su birači izlazili, koliko im je vremena trebalo. A apsolutno zanemaruju činjenicu da je u DOboju na skoro svakom biračkom mjestu bilo po tri glasačke kabine. I sad se postavlja pitanje, da li ste vi uopšte dolazili na teren, i odakle vam te informacije?", kaže Sanja Vulić, nosilac odborničke liste SNSD-a za Doboj.

Koliko je Srebrenica važna bošnjačkoj politici, govori i činjenica da su se tamo mjesecima ranije, pripremali izbori. Glasovi iz inostranstva, prijave prebivališta tik pred izbore, bili su kec u rukavu probosanskom bloku. Mladen Grujičić, ipak je pobijedio za više od 1.000 glasova razlike.

"Nastoje na taj način da ponavljanjem izbora dođu u situaciju da mogu glasovima iz inostranstva i glasovima sa nepotvrđenim glasačim listićima da utiču na izbore, odnosno da ponovo otmu izbore. SDA tu vrši kontrolu putem svog člana Suada Arnautovića", rekao je Aleksandar Radeta, član Republičke izborne komisije.

A u toj kontroli, očito ne izostaje podrška dva srpka člana CIK-a. Iz Republike Srpske poručuju da će oni biti odgovorni ukoliko dođe do ponavljanja izbora.

"Ako se to dogodi to znači da su srpski članovi u Centralnoj izbornoj komisiji, koji su zahvaljujući bošnjacima izabrani tamo, da će oni glasati za to. Onda je odgovornost njihova i Republika Srpska o tome treba da zauzme stav, to je očito djelovanje protiv interesa Republike Srpske", kaže Dušanka Majkić, delegat u Klubu Srba PS BiH.

Da se utvrdi zakonitost rada i eventualna pojedinačna odgovornost u Srebrenici i Doboju, glasali su svi članovi CIK-a, osim Vlade Rogića. Najglasniji zagovornik bio je Suad Arnautović, dok su srpski članovi, ili ćutali ili podržavali Arnautovića.