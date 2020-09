Srbija da zaštiti Srpsku zbog prijetnji ratom iz Sarajeva

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je obavijestio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o planu SDA da ukine Republiku Srpsku i udalji Srbiju kao garanta Dejtonskog sporazuma, te da očekuje od Srbije da zaštiti Srpsku zbog čestih prijetnji ratom iz Sarajeva.



On je, nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu, rekao novinarima da želi da jasno naglasi da Republika Srpska očekuje podršku Srbije i da je potpuno uvjerena da ta podrška neće izostati u svakom pogledu.

Dodik je naveo da je upoznao Vučića o činjenici da Srpska na svaku pojavu negiranja Republike Srpske ili napad na Srbiju iz Sarajeva gleda kao na dio jednog organizovanog plana koji je promovisan putem deklaracije SDA, a to znači da nema Republike Srpske, a time ni srpskog naroda u BiH.

"Oni pokušavaju da to malo utihnu, da to prolazi "ispod radara". Ali, u svakom slučaju mi koji se bavimo ovakvim poslovima moramo da imamo na umu da je svaka pojava koja objašnjava da treba razvlastiti Srbe i Hrvate u BiH iz usta bilo kog Bošnjaka, dio njihovog zajedničkog plana", rekao je Dodik.

On je naveo da taj plan podrazumijeva da se ukine Srpska i obračuna sa srpskim narodom time što bi znatan broj ljudi, kako oni računaju u Sarajevu, morao da izađe iz Republike Srpske.

Prema Dodikovim riječima, sama činjenica da je lider SDA Bakir Izetbegović prije dva dana tražio da se ponovo reaktivira tužba za genocid protiv Srbije predstavlja dio napora da "oni drže Srbiju sa strane".

"Јer, poznato je da oni međusobno razgovaraju i imaju planove, oni imaju u okviru svoje SDA tajnu bezbjednosnu komisiju koja se bavi tim pitanjima. Oni računaju da, ukoliko to političkim sredstvima ne može da se uradi, da ne bi prezali ni od oružanog dijela rješavanja tog problema", rekao je Dodik.

Zato, kaže on, često se može čuti da iz Sarajeva uvijek dolaze prijetnje ratom, bez obzira na sve pozive Srba na mir i političko rješavanje problema.

"Najčešće imamo pozive da neki navodni patrioti, za koje ne znam ni ko su, ni šta su, neće dozvoliti i ako treba da će i ratom braniti neke svoje političke stavove. Svakako, mi ne možemo da to zanemarimo", rekao je Dodik.

Dodik kaže da je prenio Vučiću da mu to liči na pristup koji ide ka sljedećem - "odmakni Srbiju, tuži je za genocid, napravi je neodgovornom i isključi iz procesa garanta Dejtonskog sporazuma, tako da mi ostanemo sami, kako bi raščistili tu situaciju u BiH, ako treba i ratom, kako oni to često kažu".

On je rekao da je htio da Vučiću prenese da ne može niko da preduzme nikakvu legitimnu vojnu operaciju u BiH, jer ako se žele angažovati Oružane snage, mora se dobiti odobrenje u Predsjedništu.

"Ali, dok ja tamo sjedim, takve odluke nikad neće biti. S druge strane, ako želite da policijom interveništete iz Federacije BiH u Srpskoj, onda imate problem sa odredbom Dejtonskog sporazuma koja kaže da policijske snage jednog entiteta ne mogu da pređu na prostor drugog bez saglasnosti tog entiteta. Što znači da bi to bila čista agresija i da se ništa ne bi moglo preduzimati", rekao je Dodik.

On je naveo da bi sve to bilo nelegalno i da bi moglo da se odvija u okviru paravojnih i nekih drugih operacija, koje zamišljaju u Sarajevu da bi nešto učinili.

"Time ja smatram da je potpuno legitimno i legalno da i Srbija, kao garant Dejtonskog sporazuma sa svojim snagama ima pravo za bilo kakvim pokretom te vrste i da to legitimiše kao pravo Srbije da zaštiti srpski narod gdje god se on nalazi u skladu sa strategijom koju je nedavno usvojila", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, zato to i boli Bakira Izetbegovića, koji govori, kao i Šefik Džaferović, kako se Srbija miješa u unutrašnje stvari BiH, iako Srbija u svojoj strategiji nije ni pomenula BiH, nego govori o zaštiti srpskog naroda.

Dodik je rekao da želi jasno da stavi do znanja da je neprihvatljiv bilo kakav pokret protiv Republike Srpske koji umanjuje njenu snagu, bilo politički ili kakav drugi.

"Mi sve što činimo i radimo jeste da očuvamo Dejtonski sporazum u izvornom obliku, što nas onemogućavaju sve ovo vrijeme i od značajnog dijela međunarodne zajednice", dodao je Dodik.

On kaže da neće prestati da govori o tome da je neprihvatljivo da gotovo identičan problem koji postoji na Kosovu i Metohiji i BiH, koji se tiče unutarnacionalnih odnosa, ne može da bude rješavan na različite načine, bez obzira što je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer rekao da je stav SAD da se to ne može povezivati.

"Јa sam rekao "ok, možda je to vaš stav, a naš stav je da to treba povezivati, jer ne možete nam objasniti zašto mora da bude različito rješenje za gotovo identične situacije". U kom obliku mislite da to treba da podržimo", rekao je Dodik.

On je naveo da Srpska ne treba da prestane da govori o tome na koji način je sve to završeno i pokušano da se završi i da je zgurana u BiH, dok, s druge strane Srbiju mimo volje srpskog naroda cijepaju upravo oni koji su, kreirajući te nove granice prije više od 20 godina, mijenjali unutrašnje i spoljne granice.

"Sada nama govore o tome da mi, navodno, ne treba da se bavimo pitanjima granica. Kojih granica? Ko je uspostavio neki eksperiment koji je došao sa strane?", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva kaže da je prenio Vučiću da je BiH potpuno inertna, da je struktura na nivou BiH potpuno nezainteresovana za rješavanje problema, te da je konceptom kojim se pokušavaju rješavati ti problemi, apsolutno nemoguće obezbijediti napredak u tom smislu.