Srbi nikad nisu pristali da 25. novembar bude Dan državnost

25. novembar nije dan državosti kako to žele prikazati Bošnjaci, kaže srpski član Predsjeništva BiH Milorad Dodik. Angažmanom počanog voda Oružanih snaga BiH zloupotrbljene su procedure, ignorisan rad Predsjedništva kao vrhovnog komandanta a to pokazuje dokle je spremno da ide političko Sarajevo poručuje Dodik.

Nemoguće je kaže prihvatiti činjenicu da počasna jedinica bude postrojena na datum koji ne prihvatamo a da se s druge strane osporava upotreba te jedinica za Dan Republike Srpske.

"O tome nikada nije donesena ni jedna odluka, niti je bilo koji propis to regulisao, to je interni akt Bošnjaka, ja neću sad da ulazim u istorijske činjenice koje govore da to nikada nije ni bio dan državnosti, imajući u vidu da je taj dan ZAVNOBIH-a direktno povezan sa AVNOJ-em koji je osporavan od Bošnjaka, a to ne može bez jedne cjeline. Srbi nikad nisu pristali da 25. bude dan državnosti", kaže Milorad Dodik.

Za druga dva člana Predsjedništva 25.novembar je jedan od najznačajnijih datuma u modernoj istoriji Bosne i Hercegovine. Odali su počast i položili cvijeće na brdu Hum, a zatim na spomen obilježju “Vječna vatra”. Šefik Džaferović poručuje da je današnji datum praznik za sve one koji žive u BiH.

“Sve one koji psore ovaj datum pozivam da razmisle šta se dogodilo 25.novembra 1943 u Mrkonjić gradu da ispitaju poruke ako to urade ona će sasvim sigurno doći do zaključka da je to dan, praznik koji nije uperen ni protiv koga", kaže Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH.

Poruka ZAVNOBIH-a, koji je zaključio i da je Bosna i Hercegovina i srpska i hrvatska i muslimanska, dva člana Predsjedništva sjetili su se pošto su uklonili zastavu Republike Srpske ispred Dodikovog kabineta. Željko Komšić je uvjeren da su njegovi dosadašnji potezi u cilju zajedničkog života tri naroda. I dalje tvrdi da se bori protiv fašizma.

“To nam je usud ba ovimprostorima nekad se to radi oružanom silom, nekad politikom, kad pomislite da je pao on opet nađe način nekako da se izdigne, nemojte misliti da u današnjim danima nemamo fašizma i šovinizma”, kaže Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH.

Obilježavanje zasjedanja ZAVNOBIH-a se godinama različito tumači. U Federaciji insistiraju da je to državni praznik, iako je jedini zakon o tome usvojen u tadašnjoj muslimansko-hrvatskoj federaciji, i to prije potpisivanja Dejtonskog sporazuma.