Srbi jednoglasni - Medeno polje neprihvatljiva lokacija za migrante

Medeno polje kao lokacija za premještanje migranata je neprihvatljivo jasan je i danas srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. To bi značilo da bi i ono malo srpskih povratnika bilo prisiljeno da napuste tu lokaciju.

Ukoliko migranti dođu u Medeno polje jasno je da ta priča ima političku dimenziju, kaže Dodik.

"Ako dođu u Medeno polje to onda ima političku dimenziju, ne humanitarnu, nego političku jer je to smišljeno u Sarajevu da se locira ovdje gdje su Srbi da bi se Srbi izbacili iz toga ja sam siguran da dio bošnjačke elite gleda blagonaklono ka tome što su te izbjeglice došle", ocijenio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Problem migranata može da sruši temelje BiH koji su i ovako nikakvi, kaže srpski član Predsjedništva BiH. Institucije BiH po ovom pitanju nisu uradile ništa. Jedini prijedlog koji je stigao sa ovog nivoa jeste da federalna policija dođe na teritoriju Republike Srpske i da Oružane snage izađu na granicu sa Srbijom a i jedno i drugo je nedopustivo, kaže Dodik. Ni od Evrope kako kaže nije bilo previše koristi.

"Republika Srpska ostaje uvjerena i čvrsta da na prostoru Republika Srpska neće se graditi ni jedan od takvih centara već nas optužuju da nemamo humanizma, i to najviše iz Evrope a mi kažemo ako im je do humanizma neka otvore granice, ti su ljudi tamo pošli nisu došli ovdje", naglasio je Dodik.

Srbi će blokirati put Drvar - Bosanski Petrovac i na taj način spriječiti premještanje migranata u Medeno polje, jednoglasno poručuju Srbi u Federaciji. Prvi čovjek Bosanskog Petrovca kaže, da dolazak migranata u Medeno polje nije nikakvo rješenje. Neuslovno je i neprikladno, a sama opština nema način da pruži bilo kakvu pomoć. Na Medenom polju nema vode, ni struje niti kanalazacije, zato nikome nije jasno zašto se ta lokacija uopšte pominje kao rješenje.

"Vidimo da se to ad hoc rješava, da nema nikave strategije kako to riješiti, i da je ovo lokacija koja je predložena tek da izgleda kao da se nešto radi da bi se stvorila jedna konfuzija, da bi se izazvale reakcije koje oni očekuju, tako da ja mislim da to nije nikakvo rješenje i da tu nema nikakvih suštinskih pomaka", poručio je Dejan Prošić, načelnik Bosanskog Petrovca.

Podrška komšijama stiže i iz Drvara. Drvarčani će rame uz rame sa mještanima Bosankog Petrovca izaći da spriječe smještanje migranata i da se ne desi još jedna “Petrovačka cesta” kaže načelnik Drvara - Dušica Runić. Nečuveno je kaže i da Savjet ministara u tehničkom mandatu koji se, umjesto da rješava egzistencionalne probleme Srba povratnika, bavi ponovnim iseljavanjem Srba sa ovih prostora.

Za to vrijeme stanje u Vučjaku je na ivici katastrofe. Grad Bihać od juče je obustavio isporuku vode i odvoz smeća, a od danas je to preuzela Civilna zaštita Unsko-sanskog kantona. I Crveni krst je prešao na plan B. Migrantima od juče dijele lanč pakete, odnosno jedan obrok dnevno što je dugoročno upitno zbog ograničenih kapaciteta.

Za to vrijeme policija i dalje dovozi nove migrante na Vučjak. I oni sami pokušavaju negdje da se odvezu, pa su se tako zakačili za autobuse banjalučkih prosvjetnih radnika koji su se vraćali iz Beograda. Na pauzi u Bijeljini ispod autobusa pojavila su se dva mladića.