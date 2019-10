Srbi će blokadom puta spriječiti smještanje migranata u Medeno Polje

Srbi će blokadom puta Drvar-Bosanski Petrovac spriječiti eventualno premještanje migranta iz Bihaća u srpsko selo Medeno Polje jer bi realizacija takve odluke predstavljala kršenje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je Srni predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović.

"Srbi koji žive u Drvaru i Bosanskom Petrovcu i oni koji su trenutno u Novom Sadu i Beogradu, a rodom su iz ovih krajeva, organizovaće se i blokirati put Drvar-Petrovac", rekao je Radanović Srni nakon što je Operativna grupa za pitanje migracija u Unsko-sanskom kantonu (USK) danas zatražila hitno izmještanje migranata iz prihvatnog kampa "Vučjak" kod Bihaća i predložila da oni budu smješteni u Medeno Polje, kod Bosanskog Petrovca.

Radanović ukazuje da bi smještajem migranata u Medeno Polje migrantska kriza bila približena i međuentitetskoj granici jer je to selo vazdušnom linijom udaljeno od Drinića, odnosno Republike Srpske ne više od tri kilometra.

On kaže da bi realizacija tog plana bila kršenje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma i podsjetio da su svi nivoi vlasti obavezani da osiguraju uslove za život povratnika.

"Biću tamo prvi sa svoje troje djece, kao i svi Srbi delegati u Domu naroda, načelnici četiri srpske opštine, jer branimo koncept povratka", rekao je Radanović.

On je rekao da će, osim svih srpskih predstavnika na nivou BiH i Federacije BiH, pozvati ambasadore zemlja potpisnica Dejtonskog sporazuma - SAD, Rusije, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, EU, da zajedno taj dan budu sa Srbima na blokadi puta i da spriječe tu namjeru kantonalne Vlade.

Radanović je napomenuo da je Operativna grupa USK danas ponovo predložila da se migrantski centar smjesti u srpsko selo Medeno Polje, što je u posljednje tri godine šesti ili sedmi pokušaj.

Istakavši da je Medeno Polje okruženo srpskim selima Suvaja, Kolunić, Vrtoče, Oštrelj, Vedro Polje i da tu, osim Srba, nikada niko nije živio, Radanović je ukazao da vlasti USK sada tu predlažu slanje 6.000 do 7.000 muslimana iz afro-azijskih zemlja.

On je ukazao da kroz istoriju postoje stalna nastojanja da se Srbi zatru na tom području, i to od 1941. godine, preko 1995, pa do sada.

Operativna grupa za pitanje migracija u Unsko-sanskom kantonu (USK) zatražila je danas hitno izmještanje migranata iz prihvatnog kampa "Vučjak" kod Bihaća koji od danas nemaju pristup vodi za piće, niti se vrši odvoz smeća sa te lokacije.

Premijer USK-a Mustafa Ružnić rekao je da je potvrđen zaključak Skupštine USK u pravcu očuvanja bezbjednosti i zdravstveno-epidemiološke situacije da postojeći centri "Bira" u Bihaću i "Miral" u Velikoj Kladuši koji nemaju potrebne saglasnosti budu izmješteni van naseljenog područja.

"I dalje ostajemo pri odluci da je to Medeno Polje i tražimo od međunarodnih organizacija da zajedno sa Ministarstvom bezbjednosti krenu u pravcu izmještanja", naveo je Ružnić.