"Sporni" CIK zapošljava savjetnika

Centralna izborna komisija koja već mjesecima vuče repove o nelegitimno izabranom rukovodstvu, zapošljava nove radnike. Za upravno rješavanje potreban im je stručni savjetnik koji bi radio za platu od skoro 1.300 maraka. Iz Republike Srpske stižu poruke da ovakav CIK sebi daje za pravo da radi šta hoće. Ono što je sigurno, kaže Predsejdavajući savjeta ministara BiH, novih zapošljavanja neće biti, osim onih na određeno vrijeme i to samo tokom izbornog procesa.

"CIK je izabran kako je izabran mnogo je propusta u toj proceduri, kažu da su bar tri greške napravljene u izboru CIKA. Ali neko ko može da kontroliše bar za sada situaciju, daje ovlašćenje Centralnoj izbornoj komisiji da radi to što radi. U ovom trenutku CIK Se nalazi u izbornom procesu i mora da zapošljava određen broj radnika, to su ljudi koji rade na određeno vrijeme a što se tiče novog zapošljavanja to će ipak zavisiti od budžeta", izjavio je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Nezakonito imenovanje Centralne izborne komisije BiH stvara rascjep za malverzacije i probleme i očigledno je da su njen sadašnji sastav izabrali SDS i SDA samo da bi se svetili drugim političkim partijama, kaže Srpski član Predjedništva BIH. Milorad Dodik dodaje da je BiH nemoguća zemlja u kojoj se svi izbori pod upravom novoizabrane Centralne izborne komisije, dovode u pitanje.

"Sva njihova galma o tome kako je Centralna izborna komisija ovo ili ono radila u prošlosti, prošli saziv pada u vodu, jer se zna da je to bilo po njihovom upravom, njihovi ljudi su bili kandidati i članovi te Centralne izborn ekomisije oni su ih birali sa njihovih lista a sada su dobili oni koji će biti poslušnici jer je i u prošlom sazivu bilo ljudi koji nisu htjeli da žrtvuju svoj profesionalni dignitet samo tako da bi se dodvorili svom patijskom rukovdstvu. Biće tu dosta problema", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

U Republici Srpskoj se pribojavaju da bi CIK mogao da izvrši malverzacije oko izbora u Srebrenici i Mostaru. Rukovodstvu Komisije koje su delegirali i SDS i PDP u te svrhe nedostaje još ljudstva, poruke su iz Ujedinjene Srpske.

"Postoji apsurd da se govori da nema dovoljno sredstava da se održe izbori a s druge strane primate nove radnike. Tako da to nam na jedan način isto govori da se ide u tom pravcu manipulacije i ineženjeringa", smatra Neven Stanić, generalni sekretar Ujedinjene Srpske.

Samo što su sjeli u fotelje, članovi CIKA imaju i nove prijedloge, i to da tijelo kojim upravljaju postane finansijski nezavisno. Već su počeli i sa konkretnim potezima, i a iniciraće i izmjene izbornog zakona kojim bi ostavrili svoje planove. Iz Republike Srpske poručuju da bi CIK o finansisjkoj nezavinsoti mogao da govori tek onda kada postane politički nezavisan.