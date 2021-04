Špirić: Očekujemo u dogledno vrijeme prijedlog izmjena Izbornog zakona

Dom naroda potvrdio je zaključak zajedničkog Kolegijuma oba doma da se formira interesorna radna grupa za izmjene Izbornog zakona koju će činiti predstavnici klubova ovog i Predstavničkog doma, kao i Savjeta ministara i očekuje da će u dogledno vrijeme doći do prijedloga izmjena ovog zakona, kaže zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH Nikola Špirić.

On je istakao da Interesorna radna grupa koja će donijeti svoja pravila i način odlučivanja, nije zatvorena za bilo koji prijedlog koji bude dostavljen i razmatraće svaki, te definitivno rješenje uputiti u oba doma Parlamentarne skupštine.

- Preovladalo je mišljenje da Centralna izborna komisija /CIK/ BiH izrazi svoj stav, a ova radna grupa će raditi na političkom okviru reforme izbornog zakonodavstva. Nije bilo saglasnosti da oni budu članovi radne grupe. Mislim da je to dobro rješenje zato što su u ranijim pokušajima izmjene Izbornog zakona bili predstavnici CIK-a koji su branili vlastite pozicije - istakao je Špirić.

On je rekao da postoje različita viđenja o leganosti i legitimitetu CIK-a i da smatra da bi to otežalo raspravu i da ne bi dovelo do validnog rješenja.

- Mi smo za to da se izbor članova CIK-a vrati u okvire zakona - rekao je Špirić.

Špirić je naveo da je problem BiH što postoji jasna parlamentarna većina u Domu naroda i ad-hok većina u Predstavničkom domu.

- To nije dobro za BiH i mora biti poruka liderima i političkim partijama da sjednu i da razgovaraju o svim izazovima koji stoje pred ovom zemljom. Što prije sjednu, biće bolje i doći će se do rješenja - poručio je Špirić i istakao da je to razlog zbog koga se zakoni u jednom domu usvajaju, a u drugom ne.

On je rekao i da je nemoguće očekivati prohodnost zakona, a odustajati od formiranja vlasti.

- Vlast na nivou BiH još nije zaokružena i formirana. Na to upozoravamo već dvije godine. Partneri koji su tobože u većini, prave većinu opoziciji iz Republike Srpske u Predstavničkom domu - rekao je Špirić.

Osvrćući se na inicijativu delegata bošnjačkog naroda Denisa Bećirovića koja se tiče pozicije ćirilice i srpskog naroda u pojedinim kantonima u Federaciji BiH, Špirić je rekao da se poziciju ćirilice i bilo kog jezika u BiH neće promijeniti zaključcima nego institucionalnim djelovanjem institucija koje su zadužene da to rade.

- Ta populistička priča neće riješiti ni srpsko, ni hrvatsko, ni bošnjačko pitanje nego rad institucija. Dobro bi bilo da je danas postojao poziv institucijama da rade svoj posao, a ne da se odgovara zaključcima na zaključke - rekao je Špirić.

Na pitanje da li smatra da će Narodna skupština Republike Srpske povući odluke o odlikovanjima što je zatražio visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, Špirić je rekao da će poštovati skupštinske odluke kakve god one bile.

- Njihovo je da donose odluke, a moje je kao i svih onih koji poštuju Narodnu skupštinu da poštuju njene odluke i zakone - rekao je Špirić.