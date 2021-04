Špirić: Mirni razlaz odgovor na unitarnu ili BiH bez entiteta

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Paralamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da je mirni razlaz odgovor na unitarnu ili BiH bez entiteta.

Špirić je rekao da unutrašnji dijalog može da izgradi viziju BiH, ali da se bošnjačka politička elita trudi da međunarodnoj zajednici pokaže da BiH mora biti bez entiteta i građanski uređena.

On je dodao da je u nekoliko navrata rekao da SDA želi građanski koncept BiH, dok SNSD želi dejtonski.

"Mi smo iz Republike Srpske omogućili evoluciju sistema i evoluciju Dejtona. Sada se ide tezom na kongresima - BiH bez entiteta – i očekujete aplauz iz Republike Srpske i da kažemo da smo agresori i genocidni", rekao je Špirić.

Na pitanje ko je napao Sarajevo, Špirić je odgovorio referendum. "Često se poistovjećuje zločin sa narodom. Table u Sarajevu govore. Ja sam za to da dođe do promjena naziva ulica. Tabla na Vijećnici kaže da su Srbi agresori. Vrijeme je da izađenom iz paradigmi i gradimo zemlju", dodao je Špirić.

On je naglasio da mediji u Sarajevu traže krivca za stanje u zemlji ističući da srpski član i predsjedavajući Predsjedništva Dodik nije kriv što Vlada FBiH ne funkcioniše.

Špirić je ponovio Dodikov poziv na razgovor o budućnosti zemlje, ukazujući da istovremeno Bošnjaci traže od međunarodne zajednice da sankcionišu Srbe.

Odgovarajući na pitanje zašto na protekloj sjednici Doma naroda Parlamenetarne skupštine BiH nije došlo do smjene Miloša Lučića sa pozicije ministra za ljudska prava i izbjeglice, Špirić je rekao da postoje političke partije koje ne poštuju partnerske odnose u izgradnji parlamenarne većine, ni u jednom ni u drugom domu parlamenta BiH.

"Nama se pošalje poruka da se pozdravlja smjena Lučića, a da neće SNSD da odučuje ko će biti novi ministar. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je rekao smjena ministra Lučića može, ali ne može biti imenovan Igor Radojičić nego neka nestranačka ličnost", rekao je Špirić, te dodao da nije korektno da u stranačkom Savjetu ministara samo ministar iz Republike Srpske bude nestranačka ličnost.

Špirić je odbacio sve tvrdnje o lošem radu predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije ističući da za uspjeh rada Savjeta ministara nije dovoljno samo profesionalac predsjedavajući.

On je dodao da su za neproduktivan Savjet ministara krive one političke partije koje koriste jednu većinu u jednom domu, a htjele bi drugu većinu u drugom domu parlamenta BiH, precizirajući da je to u ime Bošnjaka čini SDA.