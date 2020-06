Špirić: Delegati SNSD-a glasanjem štite interese Srpske od "Adilove grupe"

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da SNSD u Domu naroda brani stavove institucija Republike Srpske, te da ih ti stavovi obavezuju na koji će način glasati.

"Ja sam vam rekao da SDS i PDP glasaju u Predstavničkom domu i oni čine propusnu moć tog doma prema Domu naroda. Sve bi bilo u redu da se /Mladen/ Bosić ne ponaša kao da nije član SDS-a. Svaki put kad glasaju sa SDA, zato ih ja i nazivam Adilovom grupom /Adil Osmanović, šef Kluba SDA/, mi smo u Domu naroda dužni pažnju posvetiti tim materijalima i da se o njima izjasnimo. Mi ovdje glasmo protiv", objasnio je Špirić.

Naglasio je da poslanici SDS-a i PDP-a u Predstavničkom domu glasaju na način da ovaj dom predstavlja propusnu moć ka Domu naroda, te da je zadatak SNSD-a da zaustave sve što nije u interesu Republike Srpske i u skladu sa zaključcima i odlukama Narodne skupštine.

"Izgleda da oni /SDS i PDP/ do tih stavova ne drže i ja im to ne mogu narediti. Nadam se da će kolega /Mladen/ Bosić biti dio Srpskog kluba, da ćemo o svemu razgovarati i da će on imati svoj stav kada se izjašnjava. On se ponaša kao da ga nema u Domu, ostaje da vidimo dokle će to njima da imponuje", poručio je Špirić.

On je ocijenio da bi stav Narodne skupštine Republike Srpske trebalo da

obavezuje SDS i PDP i u Predstavničkom domu.

"Zato ja govorim o grupi u Predstavničkom domu, o Adilovoj grupi, njih četvoro plus Adil, mogu da donesu kakvu god hoće odluku i oni se ne libe da to urade, ali to nije u interesu Republike Srpske", naglasio je Špirić.

Špirić je pojasnio da SNSD u Domu naroda prati stav Republike Srpske u materijalima koji se nađu pred delegatima, a ne "Adilov stav".

On je rekao i da će SNSD učiniti sve da položaj Srba u Federaciji BiH /FBiH/ bude što bolji, te da budu konstitutivan narod, što do sada nisu.

"Mi nećemo da ugrozimo položaj partnera SDA i HDZ-a, ali se ne držimo po strani i učinićemo sve da poboljšamo položaj Srba u FBiH", rekao je Špirić odgovarajući na pitanje da li će se SNSD uključiti u razgovore o održavanju izbora u Mostaru.

Komentarišući današnje odbijanje izvještaja o radu Savjeta ministara iz 2017. i 2018. godine, Špirić je rekao da je to logično, jer je riječ o izvještajima iz prošlog saziva Savjeta ministara.

"Prošli saziv parlamenta je mogao da usvoji ili odbije njihove izvještaje, oni su vladali bez parlamentarne većine. Mi smo kampanju vodili protiv saveza SDA- SDS-PDP i dobili izbore i njima još nije jasno da oni čine paravećinu u Predstavničkom domu i mi moramo glasati protiv, jer se nismo slagali s radom Savjeta ministara iz tog perioda", objasnio je Špirić.