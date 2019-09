Špirić: Bez uslovljavanja formirati Savjet ministara

Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić pozvao je na nastavak razgovora i spuštanje tenzija radi formiranja Savjeta ministara i rješavanja velikih izazova koji su pred BiH.



Špirić je istakao da je SNSD spreman da već sutra bez uslovljavanja bude formiran Savjet ministara, te da sva otvorena pitanja, pa i Godišnji nacionalni program za članstvo u NATO (ANP), budu tačke dnevnog reda.

On je naveo da je odnose zakomplikovala SDA, koja je programskom deklaracijom okrenula leđa Dejtonskom mirovnom sporazumu.

"Mi smo spremni da razgovaramo, ali mi njihovu viziju smatramo opasnom. Nemaju pravo da optužuju druge", rekao je Špirić za N1 Televiziju.

On je naglasio da SNSD deklaraciju SDA doživljava kao spisak ružnih želja.

"Spisak lijepih želja se mjeri na drugim mjestima. SNSD je imao najsnažniji izborni rezultat i formirana je vlast u Republici Srpskoj. I HDZ je imao dobar rezultat", istakao je Špirić.

Podsjetivši na poruke da oko SDA mora biti stvoren snažan blok da se bori protiv lidera SNSD-a Milorada Dodika i predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića, Špirić je napomenuo da to ne predstavlja borbu za zajednički život.

On smatra da je dobro da se entiteti takmiče kad je riječ o ekonomskoj situaciji, ali je istovremno ukazao na politički autizam u Sarajevu i zluradost Federacije BiH (FBiH) prema Republici Srpskoj.

"Nekad je FBiH ispred, nekad Srpska, ali ja sam za to da se radujemo ako ima uspjeha, da ne mjerimo dubinu vode", rekao je Špirić, komentarišući izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića da je "voda u FBiH do pasa, a u Republici Srpskoj do guše".

Špirić, koji je i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, podsjetio je na Rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, poručivši da bi bilo dobro da SDA ne provocira institucionalne odgovore.