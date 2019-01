SNSD traži otkazivanje sjednice Predstavničkog doma

U narednih nekoliko dana trebalo bi da bude poznato hoće li biti sjednice Predstavničkog doma, koja je zakazana 17. januara. SNSD će uputiti i pismeni zahtjev da zasjedanje bude otkazano, a o tome bi se trebalo raspravljati na sjednici kolegija naredne sedmice.

Na dnevnom redu sjednice, prve nakon konstitutisanja novog saziva, je izbor parlamentarnih komisija i tijela, ali šef Kluba SNSD-a, Staša Košarac, smatra da se nisu stekli uslovi da zasjedanje bude održano, jer se ne zna ko je vlast na nivou zajedničkih institucija.

Za početak je potrebno deblokirati proces izbora predsjedavjućeg Savjeta ministara, poručuje Košarac i kaže da bi održavanje sjednice prije toga, predstavljalo još jedan apsurd u BiH.

"Ako bi se održala sjednica PD, i imenovala tijela, PD u tom slučaju bismo imali situciju, da Zvizdić, Šarović, Mektić i Osmanović u tehničkom mandatu Savjeta ministara izglasaju neki zakon, uputi se po proceduri u Predstavnički dom, odnosno kolegij Predstvaničkog doma, to mora da uputi na dorađena tijela, i imali bismo situaciju, da Mektić, Šarović, Zvizdić i Osmanović, mislim glasaju u Savjetu ministara za taj zakon, da glasju za to i u Savjetu ministra, a da glasaju ponovo u Predstvaničkom domu i to nikada nije bilo", kaže Staša Košarac, šef Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Apelujemo na članove Predsjedništva Željka Komšića i Šefika Džaferovića da prestanu sa blokadama i uslovljavanjima oko izbora kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, jer su svi zakonski rokovi probijeni, poručuje šef Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu. Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik kaže da su opstrukcije očigledne.

Predsjedništvo nije ispoštovalo zakonske rokove, jer Bošnjaci misle da mogu da krše zakon kad oni hoće, kaže Dodik. Podsjeća da je učinio sve da taj posao bude završen na vrijeme. Nakon konsultacija, predložio sam da se održi sjednica Predsjedništva i stekao sam utisak da nije sporno da predsjedavajući bude Zoran Tegeltija, ali su se odjednom pojavili zahtjevi da se malo sačeka oko prijedloga kandidata, kaže Dodik.

"Ja ne vidim razloga da se sastajemo, ni po jednom drugom pitanju, dok se ne riješi pitanje izbora predsjedavajućeg Savjeta ministara. Kad me obavjeste ostala dva člana Predsjedništva da su spremni, da se donese ta odluka, ja ću sazvati Predsjedništvo. Do tada nema potrebe da se sastajemo", ističe Dodik.

Predsjedništvo BiH je imalo rok od 15 dana, nakon konstituisanja kolegija Predstavničkog doma, da uputi prijedlog kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara. Kolegiji tog doma izabran je 6. decembra, ali je zbog svih uslovljavanja i blokada oko izbora kandidata za predsjedavajućeg, neizvjesno održavanje sjednice 17. januara.

U HDZ-u su rekli da će u narednih nekoliko dana razmotriti prijedlog SNSD-a da se sjednica otkaže, dok se ne deblokira izbor novog saziva Savjeta ministara, odnosno dok ne bude poznato ko je vlast na nivou zajedničkih institucija.