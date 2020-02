SNSD i HDZ traže da se BiH vrati Ustavu i Dejtonu koji su garant prava svih naroda

SNSD I HDZ su odlučne u namjeri da odbrane konstitutivnost svih naroda u BiH. Izborni zakon i zakon koji će eleminisati strane sudije iz Ustavnog suda BiH su dvije tačke koje će biti ključne za održivost BiH.

Dvije partije traže razgovor sa trećom stranom, ali bez uplitanja stranaca. Do tada srpski predstavnici u zajedničkim institucijama neće davati svoj glas o bilo kakvim odlukama kada je nivo BiH u pitanju i o tome su danas upoznati i HDZ-ovi najviši funkcioneri.

"Uvjeren sam ovo što radimo da nije upereno ni protiv koga, ni protiv bošnjačkog naroda i od ključnog interesa, bar po mom uvjerenju je da bude politički interes bošnjačkog naroda da privoli i Srbe i Hrvate za BiH, a ne da je na grub način odbacuje nametanjem rješenja i putem međunarodne zajednice, visokog predstavnika i Ustavnog suda napravi nezadovoljne i Hrvate i Srbe sa statusom ovdje", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Da su nezadovoljni i Hrvati u BiH to odavno nije tajna. HDZ, baš kao i SNSD traži da se BiH vrati Ustavu i Dejtonu koji su garant legitimiteta svih konstitutivnih naroda u BiH.

"Kako možete biti zadovoljni kada kažete da nemate svoje legitimne predstavnike, kako možete biti zadovoljni kada je u Predsjedništvu danas dva bošnjačka člana od kojih su brutalno izabrani od 99 odsto bošnjačkih glasova, naravno da ne možete biti zadovoljni kad drugi taj bošnjački član smijeni desteak ambasadora koji su u svijet poslani mjesec ili dva dana", istakao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Izenađenje današnjim sastankom u Istočnom Sarajevu, nije krio lider SDA. Do posljednjeg trenutka Bakir Izetbegović nadao se da HDZ neće biti partner SNSD-u kada je u pitanju odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.

"Ne bih rekao da će gospodin Čović pratiti ovakve avanture gospodina Dodika, ali evo vidjećemo da li se varam. Mi ćemo braniti ustavno-pravni poredak BiH i vladavinu zakona. I do sad je bilo kriza i sve krize su riješene", naglasio je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Da je nova BH kriza najozbiljnija do sada ne kriju ni lideri SNSD-a i HDZ-a. Saglasni da stranim sudijama nije mjesto u Ustavnom sudu BiH, ali ni u BiH.

"To nije Ustavni sud, to se samo zove Ustavni sud, to je kamuflaža za prevaru i podvalu srpskom i hrvatskom narodu i u tom pogledu je veoma jasno da će se morati rješavati i to pitanje. Strane sudije su dokaz da BiH nije suverena zemlja, odbrana Bakira Izetbegovića stranih sudija je dokaz podvale", istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a .

"Zajedno s SNSD-om u Banjaluci, prije četiri ili pet godina kazali smo da ćemo uspostaviti jedan stručan tim eksperata kako načiniti zakon koji definiše rad Ustavnog suda BiH koji bi bio u duhu sa Ustavom BiH, djelimično smo do rješenja došlo, pa je došlo do zastoja, ja mislim lično da to pitanje treba riješiti", naglasio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Na inicjativu SNSD i HDZ-a, uskoro će nadležnim biti predat prijedlog zakona kojim će biti omogućen način kako eliminisati strane sudije iz Ustavnog suda BiH, ali i izmjena Izbornog zakona BiH koja je garant legitimiteta svih naroda. Danas je poslat poziv i trećoj strani da zajedno učestvuje u donošenju zakona i prijedloga izmjena Zakona.