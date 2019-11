SNSD i HDZ saglasni oko svih pitanja - SDA blokira sve nivoe vlasti

Sa HDZ-om nemamo problema, jer smo usaglašeni da izborni pobjednici trebaju da čine vlast na BH nivo, poručuje predsjednik SNSD-a. Milorad Dodik, kaže da nema povjerenja u lidera SDA Bakira Izetbegovića koji šta god da dogovre tri lidera, on ne ispoštuje.

Još jednom poručuje da Republika Srpska neće prihvatiti ni jedan dokument koji ima veze sa ANP-om i da u SNSD-u nisu naivni da im se, kako kaže, potura dokument koji bi u Briselu bio prihvaćen kao ANP.

“Oni od SNSD-a hoće tehnički dokument da ga dovedu u Savjetu ministara koji u svom sastavu nema ni jednog člana SNSD-a i traže od strukture koja zna kada bi se to uvojilo i kada bi oni to usvojili, kako je to rekao Šarović juče, to znači da bi se otvorila vrata za rekonstrukciju vlasti, nove vlasti i oni to neće iz tog razloga. Mi nemamo tamo nikoga u Savjetu ministara i onda oni pokušavaju da premjeste odgovornost na nas, evo ovako ćete donijeti odluku koja će glasiti ovako, e nećemo donijeti odluku“, kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Nema samo SNSD problema sa liderom SDA. Ni delegacija HDZ-a koja se danas sastala sa predstavnicima SDA nije napravila bog zna kakav dogovor kako bi Federacija izašla iz političke krize. Što se tiče lidera HDZ-a reklo bi se da više vjeruje u brzo formiranje BH vlasti, nego dogovora u Federaciji oko izmjene Izbornog zakona. Bakir Izetbegović ponovo je dao rok od dvije sedmice da se pokuša naći kompromis oko izmjene Zakona, ali i poručuje da se ne očekuje previše.

“Upravo se od nas nešto previše očekuje nakon ovakvih sastanaka, neki dramatični preokret, toga neće biti. Eventualno možemo neke male korake napraviti koji će omogućiti da se pokrenemo naprijed. Nemojte misliti da se za deset dana može nešto riješiti što se nije za deset godina“, kaže Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

“Logičan rad bez političkog dogovora nam je uzalud. Kao što znate sutra u Mostaru su dogovori između HDZ-a i SNSD-a, vjerujem ako bude sve onako kako je planirano da vrlo brzo imamo sastanak stranaka tri opcije, čime bi formalno trebali i završiti ovu priču“, kaže Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Svoju priču su započeli i SDS i PDP. Žele izmjenu poslovnika Predstavničkog doma BiH po svaku cijenu. Dodik upozorava da je to opasan igra i da je to bazično pitanje koje se tiče RS. Podsjeća da je Srpska uspješno reagovala 2007. kada se sličnim zamislima suprotstavila tadašnjem visokom predstavniku.

"Naprosto ovaj narod mora da razumije da ovdje postoji jedna opcija koja je istrajna da koja hoće da se riješi problem trajnih temelja RS. I ima ona druga koju predvode Šarović i Borenović koja je spremna iz nekih svojih razloga da promoviše više BiH u RS, nego što RS hoće i želi da je ima. I onda su spremni zbog tapšanja po ramenu nekih stranaca da uđu i u bazične stvari kao što je poslovnik“, kaže Dodik.

Inicjativu SDS i PDP, podržaće SDA. To je danas rekao predsjedavajući izvršene i zakonodavne vlasti Denis Zvizdić. Prijedlog još nije stigao u njegov kabinet, ali na neviđeno najavljuje podršku kada inicjativa prođe sve procedure. Da izmjena poslovnika neće biti potrebna siguran je predsjednik HDZ-a Dragan Čović nakon sjednice Kolegijuma oba doma Parlamenta BiH koja je održana po drugi put u novom sazivu.