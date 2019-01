SNSD će razgovarati sa svim političkim partijama

SNSD je otvoren za razgovore sa svim političkim partijama zastupljenim u Parlamentu BiH sa kojima je moguće formirati Savjet ministara, poručuju iz te stranke, nakon što je iz SDA stigla najava da će u narednih nekoliko dana imati sastanak sa SNSD-om.

Dok ne bude političkog dogovora, neće biti ni rješenja, jer Zakon o Savjetu ministara ne daje odgovor na blokadu izbora predsjedavajućeg. U zakonu je jasno definisan rok u kome Predsjedništvo BiH mora da donese odluku o imenovanju predsjedavućeg Savjeta ministara.

Postoje i odredbe o tome šta se preduzima ukoliko Predstavnički dom u roku od 30 dana ne da odobrenje, ali nije propisana sankcija, ni alternativa za kašnjenje u Predsjedništvu.

Iako je blokada apsurdna i bespotrebna, nazire joj se kraj, vjeruje bivši član Predsjedništva BiH, Nebojša Radmanović.

"Ako SNSD koji hoće da to riješi, a nesporno je dobio ogromno povjerenje građana u Republici Srpskoj, HDZ takođe. Sad i SDA pokazuje da i ona, kao vodeća politička partija bošnjačkog naroda, i vodeća u Federaciji da želi to riješiti, onda ćemo to brzo završiti", istakao je Nebojša Radmanović, bivši srpski član Predsjedništva BiH.

Na zakone se, u slučaju pitanja zastave u zgradi Predsjedništva mnogi pozivaju, a to što se krši zakon i što Savjet ministara formalno funkcioniše u tehničkom mandatu, mnogima nije problem, poručuje predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

"Oko Savjeta ministara imate jednu preciznu zakonsku odredbu koja kaže: Predsjedništvo je dužno, dakle, ne hoće ili neće, nego je dužno da u roku od 15 dana nakon formiranja Kolegijuma Predstavničkog doma, predloži kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara. Ja sam pokušao, sazvao sam konsultacije i došle su političke partije, bio sam spreman da održim sjednicu Predsjedništva, a oni su onda rekli da bi trebalo malo da se odloži. Ako nema saglasnosti i konsenzusa onda ne možete ništa ni da odlučite. Ne zavisi samo nešto od moje volje", istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Predsjednik HNS BiH i lider HDZ-a, Dragan Čović, poručuje, predsjedavajućeg Milorada Dodika, uslovljavaju kako je rekao dva bošnjačka člana predjsendištva i pokušavaju da provuku svoje interese kako bi dali saglasnost za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"Mislim da se to ne smije događati ako znamo da imamo mandatara unaprijed zadatog i znamo da je to predstavnik srpskog naroda, pobjednik u Republici Srpskoj. Onda bi sasvim bilo logično da i ova dva člana Predsjedništva BiH, koji su došli bošnjačkim glasovima, podrže takvu inicijativu i ne stvaraju bilo kakav dalji otpor", istakao je Dragan Čović, predsjednik HNS BiH.

Rok za imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH istekao je 21. decembra. S obzirom da je ta funkcija pripala srpskom narodu, prijedlog iz Republike Srpske je da to bude bivši ministar finansija, Zoran Tegeltija. Iz SNSD-a poručuju da će razgovarati i sa SDA, ali i SDP-om, i drugim strankama iz Federacije BiH.