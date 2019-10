Snimak "Osvajanje Vlašića" sve više liči na vojnu vježbu

Ručni minobacač, ratna strategija i najsavremenija alfa američka uniforma sa replikama najmodernijih pušaka, asortiman je sa kojim se mogu pohvaliti erosoft klubovi u FBiH. To dokazuju i video snimci koji izgledaju kao da gledate vojnu vježbu.

Da takav ersoft nije igra, pogotovo ona koja se zove "Osvajanje Vlašića" upozorava i dekan banjalučkog Fakulteta bezbjednosnih nauka koji predlaže da one koji se ovako igraju stave pod nadzor.

"Da li je to priprema za kako vole da kažu, ne daj Bože, kako znaju reći neki političari, jer ako vi imate obučane formacije dovoljno je da oni u datom momentu dođu do pravog oružja i onda kako će odvijati događaj, mi teško možemo predvidjeti. To je nešto što po meni treba pravno regulisati i pristupiti sa maksimalnom ozbiljnošću, to nije igra, to nisu dječije igre", kaže Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci.

Replike naoružanja koje koriste erosoft klubovi u Federaciji pripadaju oružju koje koristi NATO savez i to je zabrinajavjuće, upozorava sociolog Sanja Vlaisavljević.

"Činjenica da ćemo naći na društvenim mrežama fotografije nekih od ovih klubova koji posjećuju predškolske ustanove i na kojima se nalaze djeca do pet godina sa replikama pušaka koje je čak veće od djeteta, jeste što mora skrenuti pažnju svih onih koji se bave pedagogijom, psihologijom u ovom slučaju, a sociolozi bi trebali da imaju pune ruke posla, jer ovo nema nikakve veze sa nečim što se može svrtati u kategoriju sporta", kaže Sanja Vlaisavljević, sociolog.

Da su sportski klubovi izašli iz okvira sporta govore i ratna obilježja kojih je sve više na ersoft susretima. Takvi skupovi koji postaju sve masovniji održani su u septembru na području cazinske krajine i u avgustu na Vlašiću.