Slovenija: Od početka pandemije brojni bh. državljani nelegalno dobili otkaz

Od početka pandemije virusa korona u Sloveniji ne prestaju da pljušte otkazi bh. državljanima. Sve to se radi nemoralo i nelegalno, kažu radnici koji su se obratili ATV-u.

Krivotvorenje potpisa, ucjene, manipulacija, kalkulisanje s odmorima, samo su dio onoga sa čim su se susreli. Bilo je i slučajeva da ih poslodvci pošalju na odmor, pa ih pozovu da se vrate, iako znaju da radnici moraju u obavezni 14-odnevni karantin. Prema svemu sudeći, slovenački poslodavci ne prežu ni od strahovitih laži, bar po svjedočenjima radnika koji su nam pismeno naveli sa čim su se susreli.

"Veoma je čudan i neprimjeren način davanja otkaza bez da ja potpišem ili da zajednički nađemo način davanja otkaza. Jako loš način solidarnosti i, da kažem, njihovog bezobrazluka. Suvišno je više govoriti kako smo svi postali obični zamjenski dijelovi", kaže jedan od radnika za ATV.

"Kao prvo, ovaj otkaz je falsifikovan, to nije moj potpis. Kao drugo, ja sam izašao iz Slovenije 13.03.2020, a ovo je napravljeno 15.03.2020. i nije tačna adresa stanovanja".

"Direktor me zvao dva-tri puta da napišem otkazno pismo. Koje god sam poslao, nije mu odgovaralo. Želio je da napišem samo jednu rečenicu, potpišem i pošaljem. Nisam ništa potpisao. Na kućnu adresu u Sloveniji sam dobio pismo iz firme, otkaz. Unutra je pisalo da sam preko porodičnog doktora glumio bolesti, švercao cigare preko Hrvatske i još par izmišljenih grozota".

"01.03.2020. sam bio u BiH. Nisam nikada potpisao prazan list. On je od mene tražio da potpišem otkaz, ali ja nisam htio. Bio je uporan, stalno je zvao. Imam sve slike našeg dopisivanja, gdje od mene traži da dam otkaz i piše neke bez veze razloge".

Na adresu Društva radničkog savjetovališta iz Ljubljane svakodnevno pristiže po nekoliko desetina ovakvih ispovjesti i molbi za pomoć. Iz Društva kažu, toga je bilo i ranije, ali u doba korone imaju još više posla. Više hiljada radnika u Sloveniji je, kako kažu, žrtva pandemije virusa korona u pogledu nelegalnih otkaza. Tužbe ne prestaju da sastavljaju.

“Mi evo i u toj “kriza koroni” imamo ugovor sa jednom advokatskom kućom. Znači, komunikacija preko meilova. Za to služi Radničko savjetovalište. Mi dobijemo tu dokumentaciju, proslijedimo radniku, radnik da svoje mišljenje. Takođe, proslijedimo advokatu, on, normalno da svoje pravno mišljenje, da li ta stvar može izdržati suđenje. Poslije toga ide ovlaštenje advokatu i to plasiramo u vidu tužbe. Tužbe već idu, tako da je to dalje na sudovima kada će oni to dalje procesuirati”, kaže Goran Zrnić, Društvo radničkog savjetovališta iz Ljubljane.

Sporazum o zapošljavanju BiH i Slovenije nije urodio plodom. Donosi nam više štete, nego koristi, pričaju oni koji su na svojoj koži osjetili veliku nepravdu. Prema tom Sporazumu, poslodavac i radnik zaključuju ugovor na minimalno godinu dana. Upravo taj član Sporazuma zadaje muke radnicima, poručuju iz Društva radničkog savjetovališta. Pod plaštom tog Sporazuma poslodavci povlačne brojne prljave poteze, a to je, tvrde, posebno uzelo maha otkako je pandemija počela.

“Na osnovu toga Sporazuma, državljanin koji dođe iz BiH ovdje, prvu godinu mora ostati kod prvog poslodavca koji je u stvarnosti i dobio za njega radnu dozvolu. Ta radna dozvola nije njegova, od državljana BiH, nego je vlasništvo poslodavca, što, nažalost, i oni dobro znaju i vrlo dobro to u svom interesu koriste”, kaže Zrnić.

Upravo zato su se iz Društva obratili Ambasadi BiH u Sloveniji, ali im, tvrde, nadležni iz BiH nisu pomogli. Iz Ambasade su nam potvrdili da, osim svakodnevnih izvještaja, Ministarstvu inostranih poslova BiH šalju i dopise o problemima s kojima se susreću bh državljani u Sloveniji, pa tako, između ostalog, i u vezi s gubitkom zaposlenja i sprovođenja Sporazuma o zapošljavanju. Takvih dopisa je, kažu, bilo nekoliko. Izjavu nam nisu mogli dati, jer je, kažu, stigao dopis iz Ministarstva da više nemaju pravo na to. U tom dopisu im je rečeno da informacije medijima daju isključivo preko Kriznog štaba u Ministarstvu i nadležne Službe za informisanje. Na adresu Ministarstva inostranih poslova smo pustili dva upita, odgovor nije stigao, isto tako je i s pozivima. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH nam je stigao odgovor, kratko su poručili da u ovom trenutku nemaju nijedan prispjeli prigovor koji se odnosi na položaj bh. državljana zaposlenih u Republici Sloveniji. Takođe, poručuju da Agencija za rad i zapošljavanje BiH svakodnevno prati realizaciju Sporazuma o zapošljavanju između BiH i Slovenije, te da u ovom periodu nema prijavljenih nepravilnosti.