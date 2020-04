Dok se cijeli zdravstveni sistem u Evropi i svijetu nadljudskim naporima bori da se suzbije širenje koronavirusa, spasi što više života, što im nalaže i Hipokratova zakletva, u Bosni i Hercegovini na stotine pojedinaca zaposlenih u medicinskim ustanovama otvorilo je bolovanje.

Alarmantan je podatak da je u najvećoj medicinskoj ustanovi Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) čak 305 osoba na bolovanju, ali je pitanje koliko su ona opravdana.

Veliki problem

Ovu informaciju potvrdila je za "Dnevni avaz" prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a.

Ona je upozorila da je ovo ozbiljan problem i tvrdi da će bolovanja "srušiti cijeli sistem".

- Ukupno je 305 ljudi na bolovanju, plus oko 100 u izolaciji. No, dvije trećine ih je neopravdano. Mi oduvijek imamo problem s lažnim bolovanjima i srećemo te ljude po gradu, a mi radimo. Neki od njih su sami sebi pisali bolovanja, a domovi zdravlja im otvore bolovanje na osnovu takvog papira. Ljekari mnoge i ne pregledaju, a otvore im bolovanje. To je problem. Mi pratimo sva bolovanja i sva imena posljednje četiri i po godine. Ponavljaju se imena istih ljudi i istih doktora. Ja sam spremna sve nabrojati. Krajnje je više vrijeme - kazala je Izetbegović.

Potvrdila je da je povećan broj bolovanja upravo u vrijeme pandemije i pozvala sve medicinske ustanove da se prestane s pisanjem lažnih bolovanja.

I doktor Muhamed Ahmić, novi direktor Doma zdravlja KS, koji je prošle sedmice na ovoj poziciji zamijenio smijenjenog Mehmeda Kulića, kazao nam je da je u ovoj medicinskoj ustanovi više od 265 osoba na bolovanju.

No, kako je potvrdio, nije uspio napraviti analizu, s obzirom na to da je tek nekoliko dana na ovoj poziciji, je li riječ o povećanju broja bolovanja u odnosu na isti period lani.

- Stvarno ne znam je li riječ o povećanju, ali odmah sam zatražio da se utvrdi koliko je ljudi na bolovanju. Što se tiče ove ustanove, mi imamo po dva osnova odsutno zdravstveno osoblje. Prvi je da je, po preporuci Kriznog štaba FBiH, omogućeno plaćeno odsustvo roditeljima djece do 10 godina. To pravo koristi desetero ljekara i 15 medicinskih sestara, odnosno tehničara. Naravno, sve uz saglasnost njihovih šefova u službama - kaže dr. Ahmić.

Pooštriti kriterije

On nam je pojasnio da je po drugom osnovu, a radi se o podacima za mart, 101 ljekar otvorio bolovanje i 148 medicinskih sestara, odnosno tehničara.

- Moram reći da zaista nisam stigao da napravim neku kvalitetniju analizu tih bolovanja jer nije bilo vremena. Za kvalitetniju ocjenu potrebna je bolja, dublja analiza. Kada se pogleda da je oko 2.200 uposlenih u domovima zdravlja, ispada oko 10 posto da je na bolovanju. Jedino što sam mogao zamoliti ljekare da se pooštre kriteriji i da će nekritično otvaranje bolovanja biti sankcionirano - kaže Ahmić.

Prim. dr. Zlatko Kravić, direktor Opšte bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", rekao je za "Avaz" da u toj medicinskoj ustanovi nije evidentiran veliki broj bolovanja u periodu kada je nastupila pandemija koronavirusa.

Kravić je naglasio da broj otvorenih bolovanja u ovom trenutku nije ništa viši nego prošle godine.

- Ja nemam na bolovanju ni puno ljekara ni puno medicinara. Radi se o uobičajenim brojkama. To je oko sedam do deset posto - kaže Kravić.

No, s obzirom na to da je u ovoj ustanovi zaposleno oko 700 radnika, na bolovanju je, dakle, stotinjak njih.