Sjednica Predsjedništva BiH o migrantima - bez konkretnih zaključaka

Vojnici Oružanih snaga neće na granicu sa Srbijom i Crnom Gorom. Poručuje to srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Vanredna sjednica održana je, ali kao i da nije, jer nije donesen ni jedan jedini zaključak za rješavanje migrantske krize.

Željko Komšić i Šefik Džaferović, preglasali su srpskog člana, jer pored angažovanja Oružanih snaga žele i angažman Fronteksa koji štiti granice EU. Takav prijedlog Dodik je odbio. Tvrdi da bi se njihove trupe angažovale samo na granici sa Hrvatskom, koja je članica EU, a s tim potezom bi se BiH zarobila sa migrantima koji se već nalaze u zemlji.

Ako se i na narednoj sjednici bude insistiralo na angažovanju Fronteksa, Dodik najavljuje pokretanje pitanja vitalnog nacionalnog interesa.

"Ja mogu, i ja ću to učiniti na tim tačkama, pogotovo na Fronteksu, potegnuti vitalni nacionalni interes, a to znači da će se taj sporazum uputiti u Narodnu skupštinu Republike Srpske gdje će se definitivno odlučiti da li to može. To znači da bi ta granica prema Hrvatskoj bila još tvrđa za migrante i da bi veći dio migranata ostajao ovdje u BiH, sa stanovišta interesa BiH koja želi da se riješi migranata na svom prostoru je jedna mazohistička odluka, jer bi ona samo povećala probleme migrantske krize", ocijenio je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Rado bi digao vojsku bošnjački član Šefik Džaferović, ali kaže, bez upotrebe oružja. Misli da takav potez, za razliku od prošle godine, ne bi bio u suprotnosti sa Zakonom o odbrani. Ne zna Džaferović koliko tačno ima migranata u BiH, jer jučerašnja informacija Savjeta ministara koji radi u tehničkom mandatu još nije stigla u Predsjedništvo.

Pomoć Džaferović očekuje u novcu i od EU, jer kaže da su migranti upravo problem Evropljana. Predlaže i to da se migranti rasporede u sve gradove BiH.

"Ja sam danas predlagao da se donese takva odluka da se migranti koji se nalaze u BiH rasporede po cijeloj BiH i da se na taj način lakše podnese teret migrantske krize, gospodin Dodik je rekao da je protiv takvog zaključka", izjavio je Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjednitva BiH.

Dodik odgovara da je Republika Srpska, za razliku od Savjeta ministara BiH imala još prošle godine jasnu strategiju kako zaštititi stanovništvo Srpske od migrantske krize. Taj stav se, kaže, neće mijenjati, a Republika Srpska će ostati dosljedna odluci da na svojoj teritoriji ne dozvoli migrantske centre.

"Na prostoru Srpske neće se praviti migrantski centri i Srpska ne treba da bude kolateralna priča u tom pogledu. I ja sam predložio jedan zaključak da Predsjedništvo preporučuje, jer to jedino može, graničnoj policiji i entiteskim policijama u okviru svojih nadležnosti iz zone djelovanja naprave kordinisani plan aktivnosti na sprečavanju ulaska migranata i kontrolu", rekao je Dodik.

Takav prijedlog dobio je podršku Željka Komšića, ali ne i Šefika Džaferovića koji je bio uzdržan. O tom prijedlogu moglo bi se ponovo govoriti kada bude zakazana redovna sjednica Predsjedništva BiH, ali niko ne zna kada će se to desiti.