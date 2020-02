Sjednica Doma naroda bez odluka, ali sa političkim trzavicama

Sjednica Doma naroda danas bez odluka, ali ne i bez političkih trzavica. Plava sala danas je došla do usijanja. Sijevale su varnice između srpskog i bošnjačkog Kluba, tačnije između SNSD-ovog Nikole Špirića i SDP-ovog Denisa Bećirovića i to na početku sjednice kada je Bećirović pokušao da uvrsti u dnevni red informaciju o srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku I kako je rekao "antidejtonskim i antiustavnim napadima na Ustavni sud BiH". Dok je Srba o Dodiku niko neće raspravljati, jasan je bio Špirić.

"Dok je ovoga kluba ovdje Milorad Dodik neće biti tačka dnevnog reda Doma naroda, ne zato što ne treba o svemu raspravljata, nego što ja mislim da vaša mržnja sa kojom nastupate nije dobra ni za koga u BiH. Mlad čovjek sa toliko mržnje neće donijeti ništa dobo BiH", izjavio je Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda u PS BiH.

Bećirović je otišao I korak dalje. Jutros u parlamentarnu proceduru, pred sam početak sjednice, uputio je prijedlog amandmana prema kojem umjesto odlaska stranih sudija, za koje se zalažu Srbi I Hrvati, doveo još tri stranca.

“Da i ja predložim da promjenimo Ustav BiH i uputio sam prijedlog na način da imamo šest sudija Ustavnog suda koje predlaže predjesnik Evropskog suda za ljudska prava", dodaje Denis Bećirović, delegat SDP-a u Klubu Bošnjaka Doma naroda PS BiH.

“Ne otvaraj vrata kolegama s kim hoćeš da živiš, nije to ok. Ali naknadna pamet nikome neće pomoći, pa ni tebi, svi to dobro znaju, Srpski klub, a i ostali klubovi, svi tako misle da nije dobro na taj način postavljati teze u BiH i da je to protiv interesa BiH“, dodaje Špirić.

Ne slaže se ni DF-ov Zlatko Miletić sa politikom Denisa Bećirovića. Priznaje da BiH nije spremna da stranci napuste Ustavni sud, iako zna da postoji dokument Evropske komisije u kome se upravo to nalaže.

“Da podržava nastojanje da u neka doba ne bude sudija stranaca, s obzirom da se na taj način ruši integritet Suda kao cjeline I to je ok, ali se odnosi da se to desi kad mi budemo spreni za taj trenutak“, ističe Zlatko Miletić, delegat DF-a u Klubu Hrvata Doma naroda PS BiH.

Srpski Klub danas nije učestvovao u odlučivanju. Četiri SNSD-ova poslanika glasala su protiv svih tačaka, dok je SDS-ov Mladen Bosić sve vrijeme bio uzdržan.

“Ne odlučivati znači ne dozvoliti da se glasa protiv interesa RS, a ja mislim da je naš stav da ne dozvolimo da se donose bilo koja odluka dok se jednostavno ne uđe u rješavanje problema koji je vezan za zaključke vezane za Ustavni sud", smatra Nikola Špirić.

Zbog nepostojanja entitetske većine, danas nije usvojen nijedan od zakonskih prijedloga, ni druge tačke koje su bile na dnevnom redu, pa su oni upućeni na usaglašavanje Kolegijuma. Srpski Klub, kao I drugi predstavnici Srba u zajedničkim isntitucijama čekaju zaključke hitne sjednice Narodne skupštine RS, o svom daljem djelovanju u Sarajevu.