SIPA traži radnike, javno objavljene pozicije i plate

SIPA zapošljava pet novih radnika, kojima nudi plate od hiljadu do hiljadu i po maraka. Oglas je objavila Agencija za državnu službu, a one koji su dobro upoznati sa radom Agencije za istrage i zaštitu, začudilo je to što je za svako radno mjesto, javno, ponuđena i plata.

Oglas tako više podsjeća na one koji smo navikli da viđamo svakodnevno u novinama, kada se uz određena zanimanja odmah kao primamljiva ponuda nudi i plata. "Stručni savjetnik za međunarodnu i međuagencijsku saradnju, plata 1298,63 KM. Šef Odsjeka, plata 1545,99 KM. Viši stručni saradnik - inžinjer za hardver i mreže, plata 1117,88 KM. Stručni saradnik za statusna pitanja i evidencije, plata 998,95 KM. Viši stručni saradnik – analitičar, plata 1117,88 KM", stoji u oglasu SIPA-e. Ovaj konkurs začudio je i bivšeg direktora SIPA-e.. Sredoje Nović kaže da je objava plata neuobičajena praksa. S druge strane, kaže Nović, čudno je i to što se konkurs objavljuje prije izbora novog Saziva savjeta ministara BiH. "Ono što je zaista neuobičajeno jeste da saopštavaju i plate. Je l to onda znači da će i da bi morali saopštavati plate i od direktora, i njihovih svih rukovodnih organa do najnižeg u SIPI. Prosto je nevjerovatno šta je njih rukovidilo da saopštavaju kolike su plate", kaže Sredoje Nović, bivši direktor SIPA-e. Zašto su se u Agenciji za istrage i zaštitu odlučili na ovaj neuobičajan potez, nisu nam odgovorili na uredno poslat upit. Konkurs je otvoren a kancelarije u Mostaru i Istočnom Sarajevu, a rok za prijave na oglas je 17. april.