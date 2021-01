Simić: Bakir Izetbegović nije sijač mržnje, već podstrekač zločina

Savjetnik srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Pero Simić istakao je da to što je Bakir Izetbegović izjavio da su "Srbi loš narod" nije nikakvo čudo kada je riječ o Alijinom sinu, jer ekstremisti ne vole ljude, a Bakir posebno Srbe, već voli svoje ekstremitičke ideje nasljeđene od nepresuđenog ratnog zločinca Alije Izetbegovića.

"Bakir je opsesivno vezan za ekstremističke ideje koje je naslijedio od svog oca Alije, a od ekstremizma, u čijim temeljima je mržnja, kako to reče jedan mudar čovjek, do zločina ostaje jedan korak. Taj korak prešao je Alija Izetbegović, a da li je otvoreno izrečena mržnja njegovog sina Bakira protiv Srba najava mlađeg Izetbegovića da upravo to treba da očekujemo, ostaje da vidimo mi, od Izetbegovića omraženi Srbi", naveo je Simić u kolumni za portal "Iskra".

Simić je konstatovao da su Srbi za mir i dogovor koji rješava sve eventualne nesporazume i preziru svaki ekstremizam koga propovijeda Bakir Izetbegović.

"O kakvom ekstremisti je riječ još prije desetak godina rekao mi je veliki srpski i svjetski filmski reditelj Emir Kusturica koji je išao u istu osnovnu školu u Sarajevu u kojoj je Bakir Izetbegović, na odmoru, noseći kroz hodnik škole đačku užinu sa viršlom demonstrativno bacao u korpu za otpatke sa gađenjem govoreći 'paščetina'. To je sve radio pred mnogobrojnim osnovcima srpske nacionalnosti koji su na miru jeli svoju užinu", istakao je Simić.

Nema sumnje, naglasio je on, da Bakir Izetbegović još od tada boluje od poremećaja mentalne ravnoteže.

"To vam je stanje, ako niste znali, suprotno normalnosti. NJegov ekstremizam i glupost očigledno da nema granica i kao takav postao je teret za svoj čestiti bošnjački narod koji ne želi da živi zaključanog mozga. Kod Bakira Izetbegovića navika je uvijek jača od pameti, jer se očigledno pamet negdje zagubila. Ali Izetbegović svojom izjavom da su 'Srbi loš narod' nije sijač mržnje, već podstrekač zločina. To je već faza u kojoj se gubi veza i sa realnošću i sa mozgom", naveo je Simić.

On je naglasio da među onima koje je "naružio" i koji se stide ili bi se stidjeli da su živi podstrekača zločina Bakira Izetbegovića su i imena najpoznatijih ljudi među muslimanima koji se kroz istoriju nisu odrekli svog srpskog porijekla ili su otvoreno isticali da su Srbi, a koje već duže vremena navodi profesor, istoričar iz Sjenice, porijeklom iz Tešnja u BiH Salih Selimović koji se kao i mnogi drugi nisu odrekli svog srpskog porijekla ili su otvoreno isticali da su Srbi za razliku od Alije Izetbegovića i njegovog sina Bakira koji eto i njih zbog toga naziva lošim.

"To su, naveo je profesor Selimović, Derviš-beg LJubović, Omer-beg Sulejmanpašić Despotović, Mehmed Kurt, Salih Karabegović, Salih Kazazović, Ali-Riza Dautović, Avdo Karabegović Hasanbegov, Avdo Karabegović Zvornički, Osman Đikić i njegova sestra Hatidža, Smail-aga Ćemalović, Ibrahim Hadžiomerović, Ali Fehim DŽabić, Asim Šeremet, Muhamed Mehmedbašić, Mustafa Golubić, Hasan Rebac, Šukrija Kurtović, Uzeir aga Hadžihasanović, Hamid Kukić, čestiti ađutant Draže Mihajlovića Mustafa Mulalić, Rešad Kurtagić, Derviš Šećerkadić, Mujo Pašić, Hasan Brkić, Osman Karabegović, DŽemal i Šukrija Bijedić, Šefket Maglajlić, Midhat Muradbegović, Skender Kulenović, Omer, Avdo i Hamza Humo, Ćamil Sijarić, Derviš Sušić, neponovljivi Meša Selimović, Alija Konjhodžić, Ismet Pupovac, grandiozni Emir Kusturica, DŽevad Galijašević, Amir Čamdžić, Mehmedalija Nuhić i mnogi drugi velikani koji se stide ili bi se, da su živi, stidjeli podstrekača zločina srbomrzca Bakira Izetbegovića kod koga očigledno nije usahla rušilačka strast, nije zgasnuo ratnički primitivizami i varvarstvo besčasnika. Nažalost, to je postalo njegov manir, način ponašanja i način mišljenja", naglasio je Simić.

Nadati se, istakao je Simić, da čestiti bošnjački narod neće dozvoliti da ovakavi mentalno i moralno posrnuli lideri koji ih predstavljaju, poput Bakira Izetbegovića, i dalje budu opasnost za miran život i budućnost BiH.