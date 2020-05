Sedmosatno izlaganje: Detalji s ročišta Fadilu Novaliću, Fahrudinu Solaku i Fikretu Hodžiću

Nakon sedmosatnog ročišta u Sudu BiH u predmetu nazvanom "Fadil Novalić i drugi" neizvjesno je da li će akterima afere "Respiratori" biti određen jednomjesečni pritvor. Dok se čeka odluka Suda BiH, pročitajte detalje s ročišta.

Premijer FBiH Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i vlasnik firme "Srebrena malina" Fikret Hodžić moraće pričekati odluku Suda BiH koja mora biti donesena u zakonskom roku od 24 sata.

Dok su advokati odbrane trojice osumnjičenih negirali da postoje bilo kakvi dokazi i elementi krivičnih djela iz predmeta Tužilaštva BiH, tužitelji su, s druge strane, isticali da je pritvor jedina zaštita opsežne istrage koju provode u ovom predmetu.

Tužilaštvo BiH: Razrađen plan nabavke

Prije nego što su tužitelji večeras obrazložili zašto su predložili mjeru jednomjesečnog pritvora, advokati koji zastupaju Novalića, Solaka i Hodžića požalili su se sutkinji da nisu zaprimili dva dokaza koje Tužilaštvo BiH još ne želi objelodaniti. Ovi dokazi dostavljeni su samo Sudu BiH, a tužitelji su istakli da će ih dostaviti i odbrani kada se steknu uslovi za to.

Tužilaštvo BiH obrazložilo je da je zatražilo određivanje pritvora zbog koluzijske opasnosti, bojazni da bi osumnjičeni na slobodi utjecali na svjedoke, prikrivače i saučesnike. Iz Tužilaštva BiH kazali su da javnost opravdano očekuje hitnu istragu, postupanje i kvalitetno vođenje istrage.

Tužitelji Mirza Hukeljić rekao je da je Tužilaštvo BiH provelo obimnu istragu u proteklih 25 dana. Stoga je i obimna dokumentacija dostavljena Sudu BiH.

"Osumnjičeni su, koristeći vanrednu situaciju zbog pandemije, pripremali plan kako bi pribavili novac za nabavku respiratora. Oni su plan razradili podjelom uloga na način da bi Novalić iskoristio položaj premijera te svoj službeno-politički utjecaj kako bi se sredstva stavila na raspolaganje Federalnoj upravi civilne zaštite, odnosno kako bi se sklopio ugovor s firmom 'Srebrena malina'", kazao je Hukeljić.

Iz Tužilaštva su kazali da je Hodžić prikrio da njegova firma nema uslova za prometovanje medicinskim sredstvima i opremom.

Tužitelj Džermin Pašić naglasio je da Tužilaštvo mora provesti istražne radnje zbog kojih je potrebno donijeti mjere pritvora za osumnjičene. U nekoliko navrata tužitelji su istakli da su ometani u istrazi te da su pod velikim političkim pritiscima u ovom predmetu.

"Hodžić se javio na lični e-mail premijera Novalića 29. marta u kojem govori o dva respiratora. Njegova ponuda je proslijeđena Zavodu za javno zdravstvo, ali ta ponuda odnosi se samo na jedan respirator. Stručne analize o tom respiratoru vršile su se u Uredu premijera FBiH. Premijer je razgovarao sa nekim dekanom koji mu je rekao da jedan od respiratora nije adekvatan te ponuda Fikreta Hodžića nije u potpunosti otišla do organa vlasti. Sve druge ponude proslijeđene su elektronskom poštom Zavodu za javno zdravstvo. Hodžić i Novalić su dva dana prije zaključenja ugovora vodili telefonsku komunikaciju. Najmanje je bilo bitno koji će respiratori biti nabavljeni, već samo da ih nabavi Fikret Hodžić", rekao je Pašić.

Prema istrazi Tužilaštva BiH, potom je Hodžić u novom e-mailu premijeru Novaliću dao analizu respiratora. Rekao mu je da služe za manje bolnice, da su slabiji, ali da će poslužiti za tretman pacijenata. Novalić je u svom iskazu potvrdio da je razgovarao s Hodžićem.

Ponuda Fikreta Hodžića navodno je uručena direktno na ruke Fahrudinu Solaku.

Tužitelji su kazali da je Novalić znao i prije zaključenja ugovora koje će respiratore nabaviti te da su Novalić i Solak sinhronizovano djelovali.

Početkom aprila premijer Novalić je, prema istrazi Tužilaštva BiH, pisao firmi u Kini, raspitujući se za respiratore.

"Solak i Hodžić u svojim odbranama kažu da je tehničkom greškom ponuda Hodžića došla do premijera te da je tehničkom greškom Novalić pisao Kini", kazao je tužitelj Pašić.

Pojavljuje se još jedna "tehnička greška" koja se odnosi na zamjenu ugovora i ponude, odnosno izmjenu tipa respiratora u ponudi. Tužilaštvo BiH kazalo je da se ove zamjene nisu radile bez znanja Novalića.



Viber komunikacije

S obzirom da su za potrebe istrage izuzeti mobiteli osumnjičenih, večeras se u sudnici mnogo govorilo i o razgovorima iz Viber grupa, a najviše o razgovorima Novalića i njegovih saradnika. Između ostalog, čitani su transkripti razgovora o "davanju ovlasti i vjetra u leđa Solaku", promjeni Križnog štaba FBiH, dostavi respiratora...

Takođe je i Hodžić pisao Novaliću da se "treba što prije dobiti dozvola za nabavku respiratora" nakon čega je on pozvao na ubrzanje postupka.

Iz Tužilaštva BiH su kazali da je nakon pokretanja istrage u spornoj Viber grupi između Novalića i njegovih saradnika došlo do brisanja poruka. Ipak, premijer je prilikom ispitivanja negirao bilo kakvo brisanje poruka. U to vrijeme on je zamijenio svoj mobilni uređaj, što često radi zbog prirode svog posla, kazali su kasnije Novalićevi advokati.

Tužilaštvo BiH naglasilo je da je svaka radnja osumnjičenih potkrijepljena dokazima, s čim se ne slažu advokati obrane.

Nedostatak činjenica

Vasvija Vidović, advokatica Fadila Novalića, kazala je da je njen branjenik protuzakonito zadržan u pritvoru dva dana, odnosno više od 24 sata. Iste žalbe imala je i odbrana Solaka i Hodžića.

"Tužilaštvo nije utvrdilo šta to povezuje s pranjem novca, koji je to iznos koji su osumnjičeni mogli podijeliti. Iz navoda Tužilaštva mora biti jasno da je osoba djelovala izvan svojih službenih dužnosti. Mora biti utemeljena tvrdnja o protupravnoj imovinskoj koristi. Premijer nije učinio baš ništa osim onoga što je Vlada FBiH morala učiniti u periodu vanrednog stanja. Tužilaštvo konstruiše ideje o kriminalnoj svijesti Novalića i zamagljuje nedostatak činjenica. Tužilaštvo nije ništa postiglo u finansijskoj istrazi o pranju novca, a hoće da hapsi ljude. Nemamo mi ovdje posla s kriminalcem, već sa časnim čovjekom koji je na zahtjev međunarodne zajednice došao u Vladu FBiH kao najuspješniji izvoznik u BiH", kazala je Vidović u odbranu federalnog premijera.

S obzirom da su tužitelji spominjali i izmjene u Federalnom kriznom štabu tokom trajanja vanredne situacije, Vidović je naglasila da se ništa ne smije pripisivati tim izmjenama.

Ona je dodala da bi određivanje pritvora premijeru Novaliću moglo ugroziti rad Vlade FBiH.

"Ovo je vrlo opasna situacija u kojoj odluka pravosuđa može imati historijske razmjere. Može nas odvesti u neizvjesnu budućnost", kazala je Vidović te dodala da nikada u životu nije imala predmet sa ovoliko apstraktnih tvrdnji i nejasnoća.



Odbrana: Nema dokaza i elemenata krivičnih djela

Sa stavovima advokatice Vidović složili su se i ostali članovi odbrane. Advokat Kadrija Kolić koji zastupa Fahrudina Solaka istakao je da u ovom predmetu uopće nema elemenata krivičnog djela. On se osvrnuo i na kvalitet respiratora.

"Ovi respiratori se mogu koristiti. Vlada je prilikom nabavke radila u dobroj i najboljoj namjeri. Potpuno je bilo opravdano ovakvo djelovanje Vlade FBiH. Sve radnje koje je preduzimao Solak su bile slijedom odluka FUCZ-a", rekao je Kolić.

On je istakao i da Tužilaštvo BiH krši Konvenciju o ljudskim pravima jer u sudskom spisu ne postoje dokazi koji bi opravdali određivanje pritvora.

Advokatica Mirna Delalić koja zastupa Fikreta Hodžića naglasila je da Tužilaštvo BiH nema nikakvih dokaza o udruživanju osumnjičenih radi ostvarivanja imovinske koristi.

"Moj klijent nije poznavao nikoga od ovih osoba da bi on mogao postati pripadnik neke grupe. On je svoje ponude slao i drugim organima i drugim zemljama, ne samo Vladi FBiH. Nema nijednog dokaza da je Fikret Hodžić bio dio nekog plana i podjele uloga radi ostvarivanja imovinske koristi. Tačno se zna gdje su sva sredstva preusmjerena, kakav je bio tok sredstava i postoje dokazi za to", kazala je Delalić.

Advokati osumnjičenih imali su brojne primjedbe na neadekvatno provedenu finansijsku istragu Tužilaštva BiH kazavši da ne postoje dokazi o sredstvima i količini imovinske korist osumnjičenih. Pri tome je odbrana Hodžića istakla da dobit firme "Srebrena malina" prilikom nabavke respiratora ne iznosi ni pet posto.

"Gdje je tu udruživanje grupe? Ko se udružio? Nije niko. Nije ni bilo udruživanja. Nije bilo nikakvog tala, narodski rečeno", kazala je advokatica Delalić.

Sud BiH nakon večerašnjeg ročišta ima rok od 24 sata da donese odluku o prijedlogu Tužilaštva BiH o određivanju jednomjesečnog pritvora Novaliću, Solaku i Hodžiću.

Podsjećamo, Novalić, Solak i Hodžić osumnjičeni su za krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnog djela, pranje novca, krivotvorenje službene dokumentacije, zloupotrebu položaja i primanje dara i drugih oblika koristi.