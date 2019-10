SDS se nudi da uđe u novu parlamentarnu većinu umjesto SNDS-a

Izborni gubitnici rade sve kako bi ostali u foteljama na zajedničkom nivou. SDS ne gubi nadu da bi u Predstavničkom domu moglo doći do promjene parlamentarne većine.

Lider te stranke, Mirko Šarović, navodno, pregovara oko nove većine u kojoj ne bi bilo mjesta za SNSD. Iz SNSD-a poručluju da je jasno vidljivo da se lider SDS-a nudi strancima i Bošnjacima. I ranije je Šarović zagovarao da se zbog blokade traže drugi partneri i nudio SDS kao dobrog partnera iz Republike Srpske.

"Uznapredovalo se, uznapredovalo se, ali ti sve neću reći...", rekao je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a.

Već godinu dana SDS-ovi i PDP-ov ministri, iako nelegitimni od strane većine građana Srpske, i dalje sjede u ministarskim foteljama. Ministri u tehničkom mandatu oglušili su se i na pozive da zajednički djeluju sa SNSD-om. Izborni gubitnici neće predstavljati potrebe Republike Srpske, već međunarodne zajednice pojedinih ambasada koje se bore za bošnjačke potrebe, kaže SNSD-ov Staša Košarac.

"Vidi se da se Šarović nudi, nudi se u razgovorima sa ambasadorima, nudi se u razgovorima sa bošnjačkom komponentom i mi smo to prepoznali i mi to znamo. Ukoliko on to želi da bude izbor stranaca i Bošnjaka, neka prizna, neka to kaže, on nije izbor Republike Srpske, on nije izbor građana RS, bilo bi vidljivo i jasno da nastavi da zastupa bošnjačke interese", kaže Staša Košarac, šef Kluba SNSD-a u PD BiH.

U slučaju da se krene sa konstituisanjem nove većine bez SNSD-a neminovne su blokade. SNSD u Domu naroda ima četiri od pet delegata i svima je jasno da ni jedan zakon neće moći da prođe bez njihovih glasova. Što se Savjeta ministara tiče, ako neko želi da novi saziv bude bez predstavnika SNSD-a, onda će, sudeći po porukama lidera HDZ-a BiH, biti i bez članova njegove stranke.

"Ne, ne bi smo ušli u Savjet ministara bez SNSD-a", poručuje Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Hrvati poručuju da više ne žele da gledaju produbljivanje političke krize na BH i federalnom nivou. Hrvatski narodni sabor u ponedjeljak će uputiti dopis kojim će pokrenuti raspravu o Izbornom zakonu čije su izmjene kamen spoticanja između HDZ-a I SDA. Što se SNSD-a tiče oni su zagovornici da svaki narod bira svog predstavnika u zajedničkim organima. Upravo to traži i HNS, kako im se ne bi ponovio Željko Komšić – izborna volja Bošnjaka u ime hrvatskog naroda.