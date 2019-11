SDS i PDP protiv srpskog jedinstva u Sarajevu

Poslije devet godina Republika Srpska će imati predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH. Ni ta činjenica nije okupila sve stranke iz Republike Srpske u Sarajevu, pa su najglasniji protiv SNSD-ovog kandidata bili PDP i SDS.

Zoran Tegeltija dobio je većinu glasova i na razgovoru sa članovima Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara. Da neće dobiti podršku opozicije iz Republike Srpske bilo je jasno tokom postavljanja pitanja Tegeltiji koja i nisu bila pitanja već konstatacije i optužbe. Da protivljenje srpskom kadru ne služi na čast partijama iz Srpske, poručila je danas predsjednica Republike.

"Srpski kadar koji dolazi na čelo bilo bi zrelo i mudro da se podrži takav jedan kandidat. S druge strane ja razumijem zašto su oni gnjevni, to je zbog činjenice evo ostali bez tih fotelja u Sarajevu koje su i onako dugo, neopravdano zadržali posebno zadnju godinu dana, nakon što smo imali izborne rezultate", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Obrušila se opozicija juče na Tegeltiju i zbog Programa reformi BiH, dokumenta koji još niko nije vidio i koji neće biti objelodanjen dok se ne formira novi saziv Savjeta ministara. Dragan Mektić ponovo je pominjao da na sajtu NATO-a piše da je MAP dokument koji podrazumijeva pridruživanje Alijansi, što je prije nekoliko dana objavio i na društvenim mrežama.

Tada je obmanuo javnost objavljivanjem isječka sa zvanične stranice NATO-a od 18. februara ove godine sa koje je iz konteksta izvukao, i objavio, samo dio, iako u kompletnom dokumentu na sajtu jasno piše da Akcioni plan za članstvo ili MAP ne podrazumijeva članstvo u NATO i da je prilagođen individualnim potrebama zemalja. SDS i PDP opredjeljeni su za opoziciono djelovanje iako im je nuđeno da zajedno, kao srpski blok, djeluju na nivou BiH, kaže danas srpski član Predsjedništva BiH.

Što se tiče dokumenta koga svi komentarišu a nisu ga vidjeli, Milorad Dodik poručuje da opozicija ne treba da galami oko nečega što ne zna i da to ne treba da uzimaju kao izgovor da glasaju protiv srpskih kadrova.

"Mislim da je to važno da to konačno završimo zbog njihovog ponašanja koje nije bilo korektno prema RS u ovom prethodnom vremenu. Vjerujem da velika većina u Republici Srpskoj vjeruje u ono šta ja radim i da budu sigurni da naša opredjeljenja vezana za NATO nije ugrožen, ni jedne riječi NATO integracije nepostoji u tom dokumentu, postoji partnersvo, postoji saradnja i imali smo iskustva Srbije kada smo to radili, ni manje, ni više nego što je Srbija u projektu sa tim", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Zanimljivo je da su sve stranke iz Republike Srpske, pa i SDS i PDP, ali i stranke iz Federacije, prošle godine dale saglasnost za imenovanje Zorana Tegeltije, kao srpskog kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara na konsultacijama sa članovima Predsjedništva.

Republika Srpska, pored predsjedavajućeg, imaće i tri ministarstva u novom sazivu Savjeta ministara - Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, transport i komunikacije i ljudska prava i izbjeglice.