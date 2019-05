SDS bi pregovarao o učešću u vlasti na nivou BiH

Već komplikovanu situaciju u vezi sa neformiranjem Savjeta ministara BiH, dodatno se potrudio da zakomplikuje svojim izjavama SDS-ov ministar u tehničkom mandatu Mirko Šarović. Gostujući u sarajevskom mediju, Šarović je poručio da će SDS ući u pregovore i pokušati da bude dio vlasti na nivou BiH, ali ne isključuje saradnju čak ni sa SDA ili HDZ-om. Iako ponuda za koaliciju sa SNSD-om okupljenim oko interesa za Republiku Srpsku i dalje važi, Šarović tvrdi da SDS nema ništa ni protiv razgovora sa SNSD-om, ali da su za koaliciju moguće i druge opcije.

"Ukoliko ova saga oko neformiranja Savjeta ministara potraje možda SDS otvori razgovore i sa nekim drugim partnerima. To nije nemoguća misija. To ću možda u nekoj fazi da predložim SDS-u. Mislim da već postoji tematika da formiramo koaliciju, da budemo partner na državnom nivou, ja ne tvrdim da će to tako da bude. Mislim da ne treba da budemo statični, sačekaćemo da vidimo šta će da donesu sljedeći dani i sedmice u ovom procesu," rekao je

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u tehničkom mandatu

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica, u kratkom telefonskom razgovoru, rekao je da ne zna sa kim bi SDS mogao da razgovara o formiranju vlasti i tvrdi da je Mirko Šarović iznosio lični, ali ne i stav stranke. Mirko Šarović danas nije bio dostupan za komentar. Pojedini članovi stranke tvrde i da bi rukovodstvo SDS-a pristalo na sve opcije koje se nude, samo da bi pokazali da sa SNSD-om ne žele pregovore. SNSD-ov Staša Košarac vjeruje da bi SDS mogao u koaliciju sa bošnjačkim političkim partijama, koje, kako kaže, rade protiv interesa naroda iz Republike Srpske. Ponavlja i da je SNSD zainteresovan za pregovore sa svim političkim partijama koje bi na nivou BiH bile okupljene oko interesa i nadležnosti Republike Srpske.

"Vjerujem da SDS pokušava da nađe mogućnost da sa bošnjačkim političkim strukturama napravi tu vrstu matematičke varijante, jer su na kraju krajeva oni i bili na vlasti od 2014. do 2018. upravo na temelju takvih kalkulacija koje je pravio dio međunarodne zajednice. Prema tome, vjerujem da postoji jedna takva perfidna namjera SDS-a, da zajedno sa dijelom međuanrodne zajednice i probosanskim politikama pokuša da napravi takvu strukturu vlasti koja će i dalje nastaviti da krši ustavna prava srpskog naroda," rekao je Staša Košarac, SNSD poslanik u Predstavničkom domu PSBiH.

O neformiranju vlasti na BH-nivou moglo bi da bude riječi i u Izvještaju Evropske komisije. Šef delegacije EU u BiH Lars Guanr Vigemark smatra da bi BiH mogla da dobije i pozitivno mišljenje za članstvo u Uniju, ali da će i nakon objavljenog mišljenja, članice teško odlučiti o daljim koracima bez formiranih vlasti u BiH.

"U takvim okolnostima teško je očekivati da će se dalje razmatrati određene preporuke i analize u kontekstu daljih iskoraka u članstvu BiH. U ovom trenutku, ja samo pretpostavljam, ali vjerujem, da će to biti naglašeno i u samom mišljenju. Razmatraće se naredni koraci, ali jako teško bez formiranih vlasti, naročito Savjeta ministara," rekao je Vigemark.

Formiranje Savjeta ministara koči uslovljavanje bošnjačkih stranaka ulaskom BiH u NATO, iako za to nema saglasnosti Republike Srpske. Iz SNSD-a su i ranije poručili da nemaju nijedan uslov za formiranje vlasti na BH-nivou, ali da se Republika Srpska strogo pridržava Rezolucije o vojnoj neutralnosti koja je usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ranije je rekao da će SNSD imati adekvatan odgovor na korake koji bi narušavali volju građana i birača iz Republike Srpske, ali i njene interese.