SDA želi u vlast sa izbornim pobjednicima

U SDA su, po svemu sudeći, svjesni blokade koju prave pa bi sad opet malo u vlast sa stvarnim izbornim pobjednicima.

Ipak, od uslovljavanja ne odustaju. To što nema ni potpune vlasti na nivou BiH, ali i Federacije, manje je važno od činjenice da bi da diktiraju pravila. A u tom će i septembar i kongres stranke.

"Zna se da će SNSD biti u vlasti, mi koaliciju imamo usaglašenu, mislim da je to ono što je realno. Neka ponudi jedan program koji će jasno iznijeti svoje opredjeljenje kada je u pitanju AP i kada je u pitanju NATO put BiH, neka gospodin Čović putem svoga kluba u Domu naroda Parlamenta Federacije pokrene proceduru imenovanja predsjednika i potpredsjednika Federacije i eto", rekao je Šefik Džaferović, potpredsjednik SDA.

U SDA više niko i ne krije da politička kriza njima ide na ruku. Njihov Denis Zvizdić, iako nema više legitimitet, uredno putuje, odlazi na brojne samite i predstavlja politiku samo jednog naroda, tačnije jedne stranke. U SDP-u kažu da je BiH u političkoj blokadi koja se ne pamti do sada.

"Ovo što je sada na djelu, ne treba nam veća blokada od toga. Dakle Parlament države ne radi, Savjet ministara, eto kao radi, a u suštini nema prolaznosti zakona, znači brojne su mogućnosti blokade", istakao je Saša Magazinović, poslanik SDP-a u PD PS BiH.

Možda mogu kako hoće, ali ne mogu do kad hoće, ukratko bi to mogla biti poruka za one koji ne priznaju izbornu volju. Ako neko i prihvati uslove, Predstavnički dom i profunkcioniše, najveća blokada očekuje su u plavoj sali. SNSD ima dovoljan broj ruku da stopira bilo kakvo donošenje odluka i zakona u Domu naroda BiH.

"To znači da vlast kakva god bila, pošalje prijedlog bilo čega prema Domu naroda SNSD ne mora da prihvati to. Imamo većinu od pet, odnosno četiri delegata SNSD-ovih i mi znamo kako ćemo braniti interese, interese Republike Srpske", naglasila je Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda PS BiH.



I sudbina budžeta BiH, uprkos preglasavanju srpskog člana Predsjedništva, na kraju će stići u ruke SNSD-a.

Bez SNSD-ovih poslanika budžet bi mogao da prođe u Predstavničkom dom, ali zadnju riječ daje Dom naroda, u ovom slučaju srpski delegati od kojih je četiri iz SNSD-a.