SDA vlastiti nerad nastoji da prebaci na adresu Tegeltije

Šef Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Snježana Novaković Bursać ocijenila je da je najava SDA da će tražiti smjenu predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije, ukoliko se ne "aktivira u nabavci vakcina", jedan od najžalosnijih načina bježanja od realnosti i odgovornosti, kao i da vlastiti nerad nastoje da prebace na adresu predsjedavajućeg.

"Realnost u ovoj zemlji je takva da su zdravstveni sistemi u ingerenciji entiteta, odnosno kantona", istakla je Bursaćeva.

Ona je navela da je po "Kovaks" mehanizamu bilo obećanja da se dođe do određenog broja vakcina.

"Ko je znao računati, oduzimati i sabirati, mogao je odmah da zna, kao što je to Republika Srpska znala, da taj broj nije dovoljan. Svaljivanje krivice, a da se ne navede nijedan argument šta to Savjet ministara nije uradio, a trebao je, čisto je politikantstvo", rekla je Bursaćeva novinarima.

Bursaćeva je istakla da je Savjet ministara uradio sve što je mogao i zapitala zbog čega druge institucije, kojima je to posao, nisu uradile svoje.

"Odgovor na to pitanje nije ni Zoran Tegeltija, niti SNSD", rekla je Bursaćeva i dodala da joj je žao naroda u Federaciji BiH što se suočava sa problemima.

Ona je naglasila da nastojanje nekih da sve prebace na zajedničke institucije i time prebace svoje ustavne obaveze na zajednički nivo, od zdravstvenog pitanja zaštite stanovništva nastoje da naprave političko pitanje.

"To nije političko pitanje. Što se tiče SNSD-a, to je operativno pitanje, rješavamo ga, a ovdje na nivou BiH je to političko pitanje, ali ne unutrašnje nego vanjsko - zašto mi kao zemlja koja je platila vakcine te vakcine ne dobija?", upitala je Bursaćeva i istakla da ugovorne obaveze nisu ispoštovane.

Bursaćeva je istakla da je i Republika Srpska nabavila direktno vakcine i da je pozivala i Federaciju BiH da to učine zajedno.

"Sramotno je svaljivati svoje propuste na druge. To nema smisla i poražavajuće je jer ne postoji drugi argument", rekla je Bursaćeva i dodala da se na taj način uvode dodatni nesporazumi, te da se takvim političarenjem i neistinama urušava integritet procesa za cijelu zajednicu.

Bursaćeva je navela da je smjena ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Miloša Lučića stvar principa, s obzirom na to da je DNS svojevoljno i dobrovoljno prešao u opoziciju na svim nivoima.

"Očekivali smo da će ministar sam podnijeti ostavku, a budući da nije, predsjedavajući je uradio ono što je bila njegova mogućnost i razriješio ga, a nama i Domu naroda je zadatak da to potvrdimo", rekla je Bursaćeva.

Ona je ukazala da su uslovljavanja oko imenovanja dobar dio procesa uvela u blokadu i da SNSD nije saglasan sa bilo kakvim uslovljavanjima ili pokušajima dirigovanja volje većini koja dolazi iz Republike Srpske.

"Iz Srpske treba da dođe novi ministar i da bude iz reda ostalih i vjerujem da će biti ispoštovani i ovi principi", rekla je Bursaćeva i izrazila nadu da će taj proces imenovanja biti završen u aprilu.

Bursaćeva je dodala da nije sporno da se u izradu izmjena Izbornog zakona uključe i predstavnici opozicionih stranaka.

"Izborni zakon treba da obuhvati što širi krug konsultacija i nemamo zamjerku da učestvuju i predstavnici opozicije, osim što sporimo učešće članova Centralne izborne komisije, koja je nezakonito izabrana", precizirala je Bursaćeva.