SDA podržala Šarovićevu i Borenovićevu inicijativu

U Sarajevu je danas održana sjednice Kolegijuma Doma naroda BiH i zajednička sjednica Kolegijuma oba doma bh. parlamenta.

Sve predložene tačke, njih skoro 50, formalno su obrađene, ali moraće sačekati formiranje parlamentarnih komisija i rad domova u punom kapacitetu.

Izmjenama Poslovnika o radu Predstavničkog doma BiH, koje su inicirale SDS i PDP zbog, kako tvrde, deblokade rada Doma, danas je i zvanično stigla podrška SDA. Ali i novo, jasno upozorenje SNSD-a i njegovih koalicionih partnera kako su inicirane izmjene dugoročno pogubne po interese Republike Srpske.

Deblokada PS BiH ili pravno nasilje i derogiranje zaštitnih interesa Srpske? Suprotstavljeni su stavovi političkih oponenata iz Srpske u zajedničkim institucijama BiH oko predloženih, u prvi mah, čini se šturih izmjena Poslovnika. One podrazumijevaju da bi Kolegij doma popunjavao Komisije ukoliko sve stranke koje u Domu participiraju ne dostave svoje prijedloge za parlamentarne komisije - što je trenutno slučaj sa SNSD-om i Srpskim klubom.

Ukoliko pak i Kolegij to ne uradi, predloženim izmjenama Poslovnika predviđeno je da se Komisije konstituišu od političkih partija koje su prijedloge dostavile. No, šture izmjene u kompilaciji sa dijelom Poslovnika koji ne bi bio podložan promjenama, nosi dalekosežne posljedice po Srpsku, upozoravaju u SNSD-u.

- To je pogubno je po Republiku Srpsku, jer se prvi put zvaničnim aktom pruža mogućnost nepostojanja zaštitnog mehanizma iz Republike Srpske od najmanje jedne trećine u članstvu - tvrdi Snježana Bursać Novaković, zamjenica predsjednika Kluba SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Naime, taj zaštitni mehanizam od jedne trećine članstva iz Srpske, propisan je u članu 30 postojećeg Poslovnika, na koji se inicijatori izmjena pozivaju, ali samo djelimično i to u prvom dijelu prijedloga. U završnom, pak, koji ostavlja mogućnost da komisije formiraju samo one parlamentarne partije koje prijedloge pošalju, nema poziva na član 30 niti na obaveznu jednu trećinu iz Srpske. No, uprkos tome inicijatori ponavljaju da se ovim prijedlogom ništa ne mijenja.

- Potpuna je laž da se ovim prijedlogom nešto suštinski mijenja u radu Doma po pitanju ključnih dijelova Poslovnika. Republika Srpska ima svoju jasnu poziciju - tvrdi Branislav Borenović, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu PS BiH.

No, da li je baš tako!? Stalne komisije broje po devet članova, privremene "do devet"! Dakle prema postojećem poslovniku u šest komisija poslanicima iz Srpske pripada 18 mjesta, ili tri u svakoj. Predloženim izmjenama, međutim, moguće je i samo jedno mjesto poslanika iz Srpske u Komisiji.

A odlučuje se prostom većinom glasova. I to jedno mjesto, mogao bi da zauzme, uz potpisnike inicijative i, primjera radi, Adil Osmanović, potpredsjednik SDA sa prebivalištem u Srpskoj, i već dokazani "zaštitnik" interesa Srpske. Upravo je Osmanović, prema tvrdnjama SNSD-a, mnogo prije "izvođača radova" i spominjao izmjene Poslovnika. Ne čudi onda što njegova partija, bez dileme, inicijativu podržava.

- Zvaničan stav SDA u vezi sa tom inicijativom jeste da ćemo istu podržati kada, naravno, prođe potrebne poslovničke i druge važeće procedure - kaže Denis Zvizdić, predsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH /SDA/.

U prevodu, kada zvanični inicijatori izaberu između hitne ili redovne sjednice Predstavničkog doma na kojoj bi se o izmjenama odlučivalo. Za redovnu sjednicu potrebna je i komisijska rasprava, a komisija nema. Logika nalaže, a i inicijatori su već nagovijestili da je njihov izbor hitna procedura, što je nonses u svim dosadašnjim razmatranjima o važnim aktima koji bi mogao da bude putokaz i za neke nove, slične inicijative. Da li i zbog toga, u HDZ-u su oprezniji.

- Ako uradimo svoj posao kako smo dogovorili onda sam siguran da neće biti potrebe za bilo kakvim inicijativama te vrste, odnosno duboko sam uvjeren da imamo sve preduslove da završimo ovaj ciklus i uspostavimo izvršnu, a time i zakonodavnu vlast - navodi Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda PS BiH /HDZ/.

I dok inicijatori istrajavaju, srpski član Predsjedništva Milorad Dodik podsjeća kakva je borba vođena 2007. godine kada je tadašnji visoki predstavnik Miroslav Lajčak pokušao da nametne Poslovnik o radu Predstavničkog doma kojim se derogiraju interesi Srpske. Tada je kvorum pomjeren sa ukupnog na broj prisutnih poslanika, dok je broj potrebnih glasova, ako se žele spriječiti štetne odluke za Srpsku, sa polovine povećan na dvije trećine. Srpska je tada izvojevala svojevrsnu pobjedu, a sada!?

- Naprosto, narod mora da razumije da ovdje postoji jedna opcija koja je istrajna i koja hoće da se riješi problem trajnih temelja Republike Srpske, ali da ima i ona druga koju predvode /Mirko/ Šarović i /Branislav/ Borenović i koja je spremna da, iz nekih svojih razloga, promoviše više BiH u Republici Srpskoj nego što Srpska hoće i želi da je ima - kaže Dodik.

I kako god se završi ova priča o izmjenama Poslovnika, jedno je jasno. Inicijatorima se žurilo. Osim što su isti dan, 7. novembra, u samo nekoliko časova dostavili dva prijedloga, u posljednjem su predvidjeli i mjesto za potpis predsjedavajućeg Doma naroda BiH. A Dom naroda o Poslovniku Predstavničkog i ne raspravlja. Neznanje ili prepisivanje!?