SDA osmislila projekat preglasavanja izborne volje hrvatskog naroda

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović optužio je SDA da je osmislila cijeli projekat preglasavanja izborne volje hrvatskog naroda.

Čović tvrdi da SDA nije samo osmislila projekat majorizacije Hrvata na proteklim izborima, nego da je to finansirala i kontrolisala do posljednjeg trenutka.

"Oni su to vrlo sistemski organizovali, posebno posljednja dva dana pred izbore. Da je trebalo još sto hiljada glasova za Komšića, oni bi obezbijedili i to. To šalje poruku sistematičnosti i vrlo dobre organizacije koja se ne smije potcijeniti, a pogotovo kada je osmišljena da ruši temelje BiH", izjavio je Čović za federalne medije.

On je dodao da ima informacije sa terena da je izborni inženjering sprovođen i u džamijama.