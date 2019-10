SDA krši Ustav uslovljavanjem formiranja Savjeta ministara

Za par dana ističe čitava kalendarska godina od opštih izbora, ali pomaka u formiranju Savjeta ministara skoro pa i nema. SDA od uslovljavanja formiranja vlasti ipak ne odustaje. Na to niko nema pravo, poručuju ponovo zvaničnici Srpske.

Predsjednica Srpske Željka Cvijanović kaže da sarajevskim političarima dogovor očigledno nije u interesu, jer na sto stavljaju uslove za koje znaju da nisu prihvatljivi svim stranama.

"Kakav je to ozbiljan sagovornik koji danas dođe s vama potpiše neki sporazum, ode onda u neku svoju kancelariju i nakon 15 minuta kaže da ne vrijedi to što je potpisao i postavi uslov koji bi otežao to što je potpisao, dakle oni su neozbiljni ljudi, neozbiljni su političari", kaže predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović.

Oglasio se danas i visoki predstavnik, ali je, čini se, lekciju htio da održi svima, a ne onima koji koče proces formiranja vlasti. Valentin Incko kaže da međunarodna zajednica nema pravo da donosi odluke, i da dogovor treba da postignu domaći političari. Upravo je međunarodna zajednica ta koja je razmazila sarajevske političare, odgovara mu predsjednica Cvijanović.

"Neodgovorna politika Sarajeva koja je nabvikla da koji god hir želi da primijeni u ovoj zemlji , koji god politički cilj da postavi, za to ima podršku visokog predstavnika", kaže Cvijanović.

Da je međunarodna zajednica umiješala prste u kreiranje političkog haosa u kakvom je BiH, smatraju i oni koji Ustav BiH poznaju do tančina. Pravnici su jasni, formiranje vlasti ne smije da bude uslovljeno.

"Prema ustavni, zakonskim, političkim i svim drugim aktima, nikome to pravo ne pripada. Ja tome ne pridaje ni osnovnu mogućnost da neko kaže da ima još vremena. Crtu treba podvući i obezbijediti da se dačje ne urušava niti ustavni niti poltiički niti oravni sistem", kaže Mile Dmičić, profesor ustavnog prava.

Ima i onih koji smatraju da je izvjestan scenario u kojem BiH nikada neće dobiti novi Savjet ministara. Srpskoj to, kažu njeni zvaničnici, ne predstavlja prevelik problem, jer ona funkcioniše nesmetano. Problem je, poručuju pravnici, što blokada funkcionisanja institucija urušava povjerenje građana u BiH i njene procese. Upravo se zato nebrojeno mnogo puta čulo da sve vodi ka tome da postojanje BiH izgubi svaki smisao.