Stranka demokratske akcije /SDA/ je prijedlogom programske deklaracije potvrdila da oni koji su izazvali rat u BiH nikada nisu prihvatili mir u BiH, naglasio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Na pitanje Srne da prokomentariše prijedlog programske deklaracije koju bi sutra trebalo da usvoji Kongres SDA, a u kojoj je naglašeno da je njihov primarni cilj "Republika BiH", Kovačević je rekao da mora da im poruči da takvu republiku mogu da formiraju, ali bez Republike Srpske i bez teritorije Republike Srpske.

"Iako ne želim da se miješam u unutrašnje stvari Federacije BiH, vjerujem da ne mogu računati ni na teritoriju na kojoj su Hrvati većinsko stanovništvo", dodao je Kovačević.

On je naglasio i da bilo kakvo pominjanje "vrhovnog suda BiH" ne dolazi u obzir, jer to nije predviđeno Aneksom 4 Dejtonskog sporazuma i Republika Srpska nikada na to neće pristati.

"Dakle, sve ono što je promijenjeno i što je mimo Ustava BiH, kao i sve nadležnosti koje su u međuvremenu oduzete Republici Srpskoj, odnosno entitetima, i međunarodnim nasiljem prenesene na BiH mogu da se vrati, a sve što nije prevdiđeno Ustavom BiH neće biti moguće u BiH", poručio je Kovačević.

Komentarišući navode iz prijedloga deklaracije o afirmaciji "'bosanskog jezika' kao zajedničkog identiteta svih građana BiH", portparol SNSD-a je rekao da mora da bude krajnje otvoren i da kaže da smo navikli da srpski jezik nazivaju na razne načine, da pokušavaju da ga prisvoje, ali nikada neće biti dozvoljeno da se on zove "bosanski jezik", niti će kada biti jezik srpskog i hrvatskog naroda u BiH.

"SNSD ostaje potpuno posvećen Dejtonskom sporazumu, međunarodnom ugovoru i Ustavu. Tražićemo da se BiH kreće ka vraćanju izvornog Ustava kakav je potpisan u Dejtonu. Sve drugo za nas je neprihvatljivo", naglasio je Kovačević.

On je najavio da će SNSD na sjednici Glavnog odbora, koja će biti održana u srijedu, 18. septembra, razmatrati sva aktuelna politička pitanja i donijeti jasne odluke i smjernice, te odgovoriti na sve aktuelne izazove u BiH.