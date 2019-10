Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske više puta je tražilo od Savjeta ministara da se aktivnije uključi u nastojanja da se spriječi namjera Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na Trgovskoj gori u blizini granice sa BiH, ali su uvijek ostajali bez odgovora, izjavila je resorni ministar Srebrenka Golić.

Golićeva je dodala de je ovo pitanje intenzivirano tek kada je u Sarajevo kao srpski član Predsjedništva BiH otišao Milorad Dodik, koji je, kako je podsjetila, na prvoj sjednici Predsjedništva stavio na dnevni red ovo pitanje.

"Dodik je ekspresno reagovao i odlučno zatražio od Hrvatske da izuzme Trgovsku goru kao mjesto predviđeno za odlaganje radioaktivnog otpada", rekla je Golićeva za "Euroblic".

Ona je navela da je vrijedan pažnje angažman ministra inostranih poslova u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Igora Crnatka koji je ovo pitanje iznosio na Generalnoj konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, dok su se ostali zvaničnici u zajedničkim institucijama oglasili tek kada je Dodik to pitanje stavio kao prioritet.

Golićeva je uvjerena da bi formiranjem novog saziva Savjeta ministara ovo pitanje bilo intenzivirano u zajedničkim institucijama i da bi uslijedio jači pritisak na Hrvatsku da odustane od planirane lokacije za smještaj radioaktivnog otpada.

Ona smatra da su pomalo drske izjave ministra iz Hrvatske koji kaže da parkovi prirode i nacionalni parkovi nisu u Hrvatskoj, nego da se nalaze u BiH i da tamo živi od 3.000 do 5.000 stanovnika.

"LJuti me i to što zanemaruju da u slivu rijeke Une živi od 250.000 do 300.000 stanovnika koji se bave poljoprivredom i da je riječ o zaštićenim zonama", naglasila je Golićeva.

Govoreći o mogućnosti podizanja tužbe protiv Hrvatske zbog slučaja Trgovske gore, Golićeva kaže da o tome tek treba da budu održane konsultacije sa pravnicima i ekspertima.

"Predložiću formiranje pravnog i ekspertskog tima, a ako bude potrebno i da se u njegov rad uključe i međunarodni stručnjaci, ukoliko Hrvatska ne promijeni svoje mišljenje", navela je Golićeva.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad odlaže na Trgovskoj gori u opštini Dvor, u neposrednoj blizini Novog Grada i svega 900 metara od zaštićenog područja - Parka prirode "Una", čime bi bilo ugroženo oko 300.000 stanovnika u slivu ove rijeke.