Savjet ministara BiH traži rješenje za višak zaposlenih u institucijama BiH?

Novi saziv Savjeta ministara BiH, ne samo da su dočekale brojne nagomilane obaveze, već i pune kancelarije zaposlenih. Da li su višak, ili potreba tek će se analizirati, ali ono što je sigurno, u prošlom sazivu koji je potrajao duže nego što je trebalo, mahom se zapošljavalo. Ne samo da su se mjesta popunjavala u kancelarijama ministarstava već i u drugim zajedničkim institucijama i agencijama.

"Mislim da tu postoji dosta privilegovanih, da tu postoji dosta popunjenih radnih mijesta koja očigledno nisu efikasna, ne daju određene efekte, tražene efekte u ovom sistemu samog rukovođenja i funkcionisanja tih institucija. Mislim, na temelju analiza koje budemo izvršili donijećemo određene mjere", kazao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH.

Na nepravilnosti u zapošljavanjima, ukazivali su revizori. U izvještajima su jasno skrenuli pažnju na to da se neka zapošljavanja ne vrše transparentno. Uz sve to, trošio se i novac na plate zaposlenih, pa je tako prošle godine, u prvih šest mejseci, u te svrhe potrošeno sedam miliona maraka više u odnosu na isti period 2018.

"Veliko je naše pitanje koliko mi u ovom trenutku novca izdvajamo za primanja zaposlenih. Da li je to predimenzionirano, da li nam neke institucije nepotrebno troše novac a niko u Bosni i Hercegovini nezna šta rade. To je ono što ćemo mi morati u naredna dva do tri mjeseca dobro da izanaliziramo i da mijenjamo", izjavio je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Gdje nije bilo potrebe zapošljavalo se nemilice a tamo gdje radnika stvarno treba, novih nema.

"Imate ljude koji se sudaraju međusobno u kancelarijama, i da ih pitate kako izgleda vaš radni dan, oni vam to ne bi znali objasniti", ističe Saša Magazinović, poslanik SDP-a u PD PS BiH.

Do početka decembra prošle godine u institucije BiH zaposleno je 135 državnih službenika, podaci su Agencije za državnu službu.