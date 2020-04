Savjet ministara bez dogovora o raspodjeli sredstava MMF-a

Savjet ministara ni oko sredstva MMF-a nije uspio da nađe zajednički jezik. Odluka o povlačenju sredstava MMF-a, nije donesena. Novac je i dalje na računu Centralne banke BIH potvrdio je to predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija.

Tamo im nije mjesto poručuje Tegeltija, odvano su trebala budu na računima Vlada i ispalaćena onima kojima je to najpotrebnije. Umjesto toga na djelu imamo političke igre u kojima učestvuje i Centralna banka kaže Tegeltija.

“Ne postoji nikakav spor sa stanovišta raspodjele da ne znamo koliko kome je potrebno da pripadne a u ovom trenutku se vode neke političke nepotrebne igre u koju se lagano uključuje i Centralna banka”, kaže Tegeltija.

Nisu se ministri usaglasil ni oko formiranja radne grupe koja je trebalo da bude formirana da bi kooridinisala mjerama koje će biti realizovane u borbi protiv epidemije. Saglasnost je kaže Tegeltija postojala do juče, danas ipak dogovora nema,odluka je stopirana zbog bošnjačkih ministara. Baš kao i odluka o raspodjeli novca prikupljenog od donacija fizičkih i pravnih lica. Ni o toj podjeli saglasnosti nije bilo, ukoliko je ne bude do ponedjeljeka vratićemo novac, kaže Tegeltija. I karantinski smještaj je kamen spoticanja potvrdio je predsjedavajići Savjeta ministara. Prije 10.maja u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu nije planirano da se karantinski smještaj ukine, dok je Federacija to već uradila i oslanjaju se na isključivo na kućnu izolaiciju. Riječ je o pogrešnoj odluci, kaže Tegeltija, trebalo je da se radi na tome da se uslovi poboljšaju a ne da se karantini raspuste.

“Pogrešne poruke šaljemo građanima danas ljudi bježe sa jednog graničnog prelaza na drugi, dalju različite dokumente i tome slično mislim da nam se nije smjelo desiti sa ono što smo usaglaslili jednostavno mijenjamo", kaže Tegeltija.

Ono što je ipak omogućeno nakon sjednice Savjeta ministara jeste prelazak granice za građane radi obavjanja poljoprivrednih radova. Oni su dužni da prilikom prelaska granice posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da obavljaju poljoprivredne radove na njegovom zemljištu. Kada je riječ o budzetu zajedničnih institucija rečeno je da vremena za usvajanje ima do kraja maja, ali da je jasno da će biti prilagođen sadašnjoj situaciji i da se u njemu neće naći stavke bez kojih se može.