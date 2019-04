Sastanci delegacija: Jedino u čemu se slažu je da nema dogovora

Predsjedavajući i tri ministra iz Republike Srpske, ispod toga nećemo ići, stav je to SNSD-a nakon današnjeg sastanka sa delegacijom SDA u Sarajevu. S druge strane SDA smatra da je Srbima dovoljno dva ministarska mjesta.

Kako i do sada, ni danas nema dogovora.

"Po modelu, jedan predsjedavajući koji dolazi iz RS i mi ostajemo pri stavu da tri moraju biti iz RS iz srpske komponente, tri iz bošnjačke, tri iz hrvatske, nemamo identična stajališta po tom pitanju, ali SNSD ostaje pri svom stavu i da tu nema rasprave i da to bude jedan plus tri kada je u pitanju RS", rekao je Staša Košarac, član Predsjedništva SNSD-a.

Ne odustaju u SNSD-u, a ni u SDA. Jedino u čemu se slažu je da nema dogovora.

"Mi još nismo dogovorili da li će to biti tri plus tri, ako bude kao što je i do sad bila praksa tri plus jedan, pretpostavljam da bi mogao biti jedan od ministara iz reda ostalih koga bi predložio DF", kaže Adil Osmanović, zamjenik predsjednika SDA-a.

Tražimo ono što nam pripada, poručuje danas Milorad Dodik. Lider SNSD-a kaže da mimo toga ne traži nikakve ustupke. SDA krši ustavno pravo opstruišući formiranje vlasti na nivou BiH, kaže Dodik.

"Na kraju krajeva meni i ne treba dogovor s njima, jer mi imamo ustavno pravo da kao predstavnici RS popunimo mjesta koja su predviđena po Ustavu za predstavnike srpskog naroda i RS", kaže Dodik.

Dodik je istakao da je za formiranje Savjeta ministara potrebno izmijeniti procedure koje su nametnuli visoki predstavnici u BiH, te poštovati Ustav i izbornu volju građana. O formiranju Savjetu ministar danas se govorilo i u Mostaru gdje su se sastali Bakir Izetbegović i Dragan Čović.

Lider SDA traži usvajanje godišnjeg nacionalnog plana za NATO, ali i Ministarstvo finasija, baš kao i lider HDZ-a BiH.

"HDZ ima interes za Ministarstvo finasija, Ministartsvo inostranih poslova i još druga ministarstva, kao što je gospodin Izetbegović i SDA rekao da je zainteresovan Ministarstvo finasija i neka druga ministarstva", rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

"Ostaće još uvijek neprecizno definisano pitanje aktivacije akcionog plana za članstvo u NATO-u, nadam se da ćemo i tu iznaći rješenje i da ćemo konačno biti u situaciji da formiramo Savjet ministara i da spriječimo jednu krizu koja dobija svoju fizionomiju", kaže Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

I u Sarajevu u u Mostaru rečeno je da bez tri strane nema dogovora. Lideri tri partije, SNSD-a, HDZ-a i SDA lično bi o svemu trebalo da razgovaraju sljedeće sedmice.

"Vidjeću ko sada to saziva, imamo dogovor da svaki put drugi lider saziva, ali vjerovatno ću brzo odlučiti da ne budem dio te lažne predstave o navodnom formiranju vlasti, jer naprosto postaje čovjek sam sebi smiješan, ja nisam čovjek koji nije naučio da bude efikasan po tim pogledima i neću da dobijem predznak neefikasnoga zato što to nešto izmišlja Bakir Izetbegović i njegova politička partija", kaže Dodik.

Lideri SNSD-a i HDZ-a i danas poručuju da je do formiranje vlasti moglo doći još krajem prošle godine, ali da SDA odugovlači i uslovljava.