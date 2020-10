Sastanak u Beogradu uznemirio Sarajevo

Ponovo je odlazak srpskog člana predsjedništva u Beograd uznemirio političko Sarajevo. Ovaj put, jer je sa Miloradom Dodikom, sastanku sa Aleksandrom Vučićem prisustvovao i lider HDZ BiH, Dragan Čović.

Ekspresno je reagovao Bakir Izetbegović i zakukao što u Beograd nije otišao niko od bošnjačkih političara. Sastanak u Beogradu je bio prijateljski. Ni na koji način ne skrnavi odnose unutar BiH, odgovara Dragan Čović. Tvrdnje Sarajeva o navodnom srpsko-hrvatskom udruživanju su, kaže, uobičajene, iako je svoju posjetu Beogradu uredno najavio.

"Treba znati da je na kolegiju na kojem je bio Izetbegović, mi smo se dogovorili da ću ja ići u Beograd i onda je nekorektno nešto komentarisati. Mi koji imamo mogućnost da popravimo komunikaciju iz više razloga, to moramo raditi, ne čekati godinu dvije da popunjavamo rupe u komunikaciji", kaže Čović.

Kao po običaju, kuknjavu SDA, pratila je i reakcija Željka Komšića. I njemu je, izgleda krivo, što u Beograd nije bio pozvan, iako se prije par dana nije pojavio na vježbi srpske vojske na Pešterskoj visoravni, za koju su pozivnicu dobili i on i Šefik Džaferović. Pozivu se iz predsjedništva tada odazvao samo Milorad Dodik. Da sinoćnji susret sa Dodikom i Čovićem nije bio udar na Bošnjake ili suverenitet BiH, pokazuje i poruka Aleksandra Vučića nakon sastanka. EU integracije, paket proširenja komisije, evropski investicioni plan, saniranje posljedica Kovida. To su teme koje su se našle na stolu u Beogradu.

"Nastavak razvoja regiona i poboljšanje odnosa od velike su važnosti za ostvarenje dugogodišnjih vanjskopolitičkih prioriteta poput članstva u Evropskoj uniji. Evropski put Srbije i saradnja u regionu predstavljaju prioritete srpske vanjske politike", poručio je Aleksandar Vučić.

Izetbegovića ne boli što u Beogradu sinoć nije bilo Bošnjaka. Boli ga to što poziv nije dobio baš on. Tako reakciju lidera SDA ocjenjuje srpski ministar odbrane. Bakir Izetbegović bi, kaže Aleksandar Vulin, umjesto dirigovanja Vučiću koga na sastanak smije da pozove trebalo da odgovori na druga pitanja. Prvenstveno na ono gdje je nestao 2015. kada je rulja pokušala da ubije Vučića, koji je tada kao predsjednik Vlade Srbije, došao na komemoraciju Bošnjacima u Potočarima. Srpski predsjednik, dodaje Vulin, vodi dosljednu politiku mira prema susjedima. To što je Srbima u Srpskoj, odnos sa Srbijom na prvom mjestu, ne treba da brine i čudi nikoga, jasan je u našoj emisiji Direktno bio i Milorad Dodik.

"Naprosto jos veci stepen integracije je normalan jer se radi o istom narodu i nama niko ne moze to da zabrani. U svim sektorima smo imali potpisane ugovore i napravili nmapu puteva kako cemo se kretati ka ostvarivanju odredjenih puteva i danas smo tu. Zahvalni Srbiji sto iam politicku volju izelju da na taj nacin djeluje", kaže Dodik.

Upravo je Dodikova incijativa i da se svim Srbima u Srpskoj, automatski odobri i državljanstvo Srbije. Ne čudi što je i ona naišla na osporavanje, kaže savjetnik srpskog člana predsjedništva, Dragan Kalinić. Razloga za frustraciju i strah ne vidi ni po tom pitanju, jer, kako kaže, povećanje broja dvojnih državljanstava ne ugrožava ničija ustavna prava.