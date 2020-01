Sastanak o imenovanju Božovića najranije sutra, a najkasnije u srijedu

U Sarajevu bi već sutra, a najkasnije u srijedu, 15. januara, trebalo da bude održan sastanak predstavnika SDA, SNSD-a i HDZ-a s ciljem otklanjanja nedoumica u vezi sa imenovanjem Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, rekla je predsjedavajuća Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Snježana Novaković Bursać.

"Sastanak će sigurno biti održan sutra ili najdalje u srijedu, ali svakako prije treće redovne sjednice. To predstavlja jednu vrstu redovnih sastanaka, mada u ovom trenutku imamo konkretnu temu koja ne spada u uobičajene međustranačke dogovore", izjavila je Bursaćeva Srni.

Ona je dodala da su SDA i SBB prilikom djelovanja Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara izrazili konkretnu uzdržanost o pitanju podrške jednom od ministara koji nije nije izabran i najavile potrebu dodatnog stranačkog usaglašavanja.

"S obzirom na to da mi sa nekoliko stranaka zajedno djelujemo na zajedničkom nivou, smatramo da bi na tom nivou trebalo nastaviti razgovore i pokušati doći do konkretnog rješenja. Nas prije svega interesuje šta je to konkretno što oni zamjeraju, jer je Božović prošao sve provjere, a, sa druge strane, ne postoje formalno-pravne prepreke za izbor. Konkretno mislim na odluke sudova, da nije osuđivan, niti se vodi proces protiv njega", istakla je Bursaćeva.

Ona nije mogla da precizira vrijeme održavanja sastanka, ali je uvjerena da bi najranije trebalo da bude održan sutra u Sarajevu.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da u četvrtak, 16. januara, odluči da li će Mlađen Božović, kojeg je predložio DNS-a, biti imenovan za ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara.

Komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za pripremu izbora Savjeta ministara početkom januara nije podržala Božovićevo imenovanje za ministra, ali ova odluka nije obavezujuća za Predstavnički dom.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik upozorio je da bi ponovno osporavanje Božovićevog izbora značilo novu krizu u BiH.