Sastanak Čovića i Izetbegovića nije donio ništa novo

Puna dva sata trajao je sastanak Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića teme i priče iste, isti i epilog kao prije nekoliko mjeseci. Konkretnih riječi o formiranju vlasti na nivou BiH još nema.

Ima dobre atomsfere poručuju lideri HDZ-a BiH i SDA. Bilo je i novih detalja, ali pred novinarma danas ih nisu otkrivali.

"Ništa dramatično novo nema, ali ima dobra atmosfera između HDZ-a i SDA i ima spremnosti da se krene u kompromis po pitanju vrlo značajnih stvari, kao što su Izborni zakon, implementacija presuda suda iz Strazbura i Ustanovnog suda BiH. Detalje vam ne mogu kazati, ali to je novo", rekao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

"Mislim da će biti i sastanci i sa trećim partnerom vrlo brzo i to smo razgovarali, ali to nisu teme bile za ovu priču. Ne ide to lako, ali ako mi nastavimo u ovoj atmosferi možemo drugačije nego prije", istakao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Vlaste se mora formirati što prije, rečenica je koju su ova dva lidera izgovorila bezbroj puta u proteklih godinu dana, ali od nje se dalje nije ni maklo. Po koju riječ su rekli kada je u pitanju kriza koja proizilazi iz političkih problema.

"Ali će se sasvim sigurno kriza uskoro početi osjećati", naglasio je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

I kompromis se često pominje, ali ni od njega kao ni od vlasti u BiH nema ništa. Ipak, u dobroj atmosferi dva lidera nađe se i po koji kamen spoticanja.

"Što se tiče Komšića on je za nas nelegitiman i nelegalan drugi bošnjački član Predsjedništva i naš odnos prema njemu je takav kakav jeste", istakao je Dragan Čović, lider HDZ-a BiH.

Osim o vlasti na nivovu Federacije i BiH neizbježna tema i na ovom sastanku Čovića i Izetbegoviča bio je Izborni zakon. I ovdje priče ne prestaje, ali dogovora nema na vidiku.

A najveći kamen spoticanja je upravo grad domaćin današnjeg sastanka. Na pitanje hoće li i kada Mostarci ponovo na izbore Bakir Izetbegović i Dragan Čović ni danas nisu dali odgovor.