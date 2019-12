Sastanak članova Predsjedništva BiH sa predsjednikom Slovenije

Srpska neće dati saglasnost na članstvo za NATO i ostaje pri stavu o vojnoj neutralnosti potvrdio je Milorad Dodik iz Ljubljane gdje se nalazi u službenoj posjeti članova Predsjedništva.



O aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i Sloveniji, kao i zemljama regiona i evropskoj perspektivi razgovarao je sa delegacijom slovenačkog parlamenta na čelu sa Dejanom Židanom.

Problem migrantske krize ne može da padne na teret BiH - zaključak je nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa slovenačkim predsjednikom Borutom Pahorom.

Srpski član Predsjedništva u Ljubljani je ponovio da od EU očekuje da spriječi prolazak migranata u BiH.

"Zahvalan sam predsjedniku Pahoru na razumjevanju da to pitanje treba rješavati zajednički i prije svega da se usmjeri na početak genezu te same krize, a to je ulazak u EU. Mislim da na tom pitanju treba istrajavati, inače je teška humanitarna kriza vezano za migrante i evo u centru pažnje mnogih medija. EU pokušava da pomogne u smislu doznačavanja novca i usmjeravanja politika koje se tamo vode, ja želim da kažem da nama novac za te vrste stvari ne treba ali nam ne trebaju ni migranti i da se to treba rješavati na drugi način, a ne pokušajem stacioniranja u BiH", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Slovenački domaćin je poručio da razumije taj stav. Spremni su, kaže Pahor, da u Briselu budu zagovornici sistematskog pristupa rješavanju problema ilegalnih migracija.

"Problem ilegalnih migracija možemo rješiti samo da se zaustavi ulazak na granici Evrope", istakao je Borut Pahor, predsjednik Slovenije.

Još jedan problem sa granice bio je tema razgovora u Ljubljani, a to je Trgovska gora i odlagalište radioaktivnog otpada na zapadnoj granici sa Hrvatskom. Stav Republike Srpske je jasan - odlagalište na toj lokaciji je neprihvatljivo.

"To je stvar koju imaju i Slovenija i Hrvatska sa nuklearnom elektranom Krško. Pristojno bi bilo da to ne izaziva probleme trećima i to je nešto što zaista ćemo nastaviti putem naših aktivnosti da problematizujemo upravo na taj način. Dakle, neprihvatljivo je, jer je uznemireno lokalno stanovništvo, nema dovoljno informacija i mislim da je Hrvatskoj potrebna da na pravi način razumije i stavove same BiH i da ne pravimo još jedan problem u okviru toga i da Slovenija i Hrvatska u dijelu zajedničkog odlaganja nuklearnog otpada od Krškog mora da vodi računa i o stavu BiH", naglasio je Milorad dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Slovenija je ponudila lokaciju nuklearke Krško ali Hrvatska želi svoju lokaciju, svjesni smo da je lokacija Trgovske gore sporna za BiH", istakao je Borut Pahor, predsjednik Slovenije.

Pahor je najavio da evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana moraju biti ubrzane. Slovenija će, kaže, zastupati stav da taj proces treba da bude otkočen. Dodik se u Ljubljani sastao sa predstavnicima Srba u Sloveniji i tom prilikom naglasio da je veoma važno da se organizuju srpska udruženja gdje god živi srpska dijaspora. Najavio je da će Republika Srpska naredne godine otvoriti predstavništvo Republike Srpske u Sloveniji.