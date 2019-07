Šef Kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac rekao je Srni da je očigledno da lider SDS-a Mirko Šarović prihvata preglasavanje u Predsjedništvu BiH, s obzirom da zna da se srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik neće saglasiti o eventualnom prijedlogu da Šarović bude predsjedavajući Savjeta ministara.

"To znači da će ga predložiti neko od druga dva člana Predsjedništva BiH, a ako Šarović na to pristane postavlja se pitanje čiji je on onda predstavnik", istakao je Banjac.

On je ocijenio da vlast na nivou BiH treba da tvore oni koji su pobijedili na izborima, dodajući da je očigledno da oni koji nemaju legitimitet kroz izborni rezultat u Republici Srpskoj pretenduju da u Savjetu ministara i u drugim agencijama predstavljaju Republiku Srpsku.

"To znači da manjina hoće da vlada institucijama BiH zbog čega se postavlja pitanje ukoliko manjina, odnosno oni koje nisu izabrali građani Republike Srpske, vlada institucijama, kakva je njena budućnost. Postavlja se i pitanje kako neko ko nije izabran na izborima može predstavljati volju građana Republike Srpske", dodao je Banjac.

On smatra da izjava ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Mirka Šarovića da je spreman da bude novi predsjedavajući Savjeta ministara ukoliko bude stvorena adekvatna parlamentarna većina nije nikakvo iznenađenje, te da SDS nastavlja sa svojom starom politikom.

"Nažalost, Republici Srpskoj i srpskom narodu rak rana od nastanka pa do danas su institucije BiH. Neko neće da shvati da je BiH državna zajednica dva entiteta, da ona nije centralizovana zemlja. Krivo mi je što predstavnici Republike Srpske idu u tom pravcu", istakao je Banjac.