Šarović opet priziva novu parlamentarnu većinu na nivou BiH

Šarović komentarisao i projekat "Mali Šengen" na Balkanu.

"To je projekat u koji treba da se uključi Bosna i Hercegovina. On je začet u Trstu prije nekoliko godina. U okviru CEFTA ima više barijera, kao što je pitanje granica. Pokrenuću inicijativu prema Savjetu ministara i mislim da to treba biti u fokusu jer je veoma važno za našu privredu. Znači, nezaustavljanje na granici sa proizvodima i robom, da se još više pojednostave procedure i slobodan protok radne snage. Sve zavisi od brzine administracije u zemljama. Vjerujem da će Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija prednjačiti zato što su krenuli sa prvim dokumentom, prvom deklaracijom. Ne trebamo kasniti i opet biti na repu. Mislim da ovo samo može smetati onima koji se, uslovno rečeno, bave 'drugim stvarima'", prenosi N1.

Šarović je istakao da evropski put treba da bude prioritet za BiH.

"Sve druge stvari su manje bitne. Mislim da gubimo tempo i vrijeme. Šteta za nas, bili smo ispred Albanije pet koraka. Smio bih se usuditi da kažem da Bosna i Hercegovina ima mali popust, i ti kriterijumu za nas su 'labaviji', a mi to ne koristimo. Mislim da je to do donosioca odluka političkih elita. Bili izbori ili ne, govorimo li o formiranju vlasti ili ne", treba se baviti ovim pitanjem kao najvažnijim.

On je dodao da rad Parlamenta BiH blokira SNSD, a prati ga HDZ.

"To je potpuno jasno. Ukoliko se nastavi sa blokadom onda treba iskoristiti sve metode, od promjene parlamentarne većine", spreman sam na tako nešto, a ne tražim ništa za uzvrat. To je odgovornost broj jedan.