Šarović bi da bude novi predsjedavajući SM BiH, Mektiću računica ne ide od ruke

Lider SDS-a, Mirko Šarović bi, priznaje, vrlo rado sjeo u fotelju predsjedavajućeg novog Savjeta ministara. Možda baš zato uvjerava da će na jesen biti formirana i nova parlmantarna većina na nivou BiH.

Iako ne otkriva ko bi tu većinu činio, i više je nego jasno da u njoj ne želi SNSD, na koju svaljuje krivicu zbog neformiranja BH vlasti.

"Da li sam spreman biti predsjedavajući? Pa ako postoji adekvatna parlamentarna većina, zašto da ne, ja ili neko drugi", rekao je Šarović.

Šarović i dalje odbija da za isti sto sjedne sa SNSD-om i o temama važnim za Srpsku i BiH porazgovara sa najvećom političkom partijom. Zato, čini se, do vlasti želi drugim putem, tačnije sa SDA. Želje ipak nisu obostrane, pa i SDA, između SDS-a i SNSD-a bira izbornog pobjednika.

"Ja se nadam da će to doći do sazrijevanja i da ćemo povući neke poteze, a ne praviti asimetričnu vlast. Ja ne vjerujem da se to da uraditi", kaže Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Planira Mirko Šarović razgovore i sa DNS-om i Socijalistima. I od njih je dobio crveno svjetlo. Marko Pavić se danas nije javljao na telefon, ali prvi čovjek SP-a kaže da od pregovora sa SDS-om nema ništa.

"SDS je izgubio izbore i oni treba da se pomire sa tom činjenicom tako da svi razgovori sa njima ne bi donijeli rezultate i ne treba ih voditi", kaže Đokić.

Mirko Šarović po svaku cijenu želi da ostane na vlasti, poručuje SNSD-ov Staša Košarac. Koalicja okupljena oko SNSD-a je, kaže, stabilna, i svi drugi pokušaji su uzaludni. Košarca ipak ne čude namjere SDS-a.

"Ja sam uvjeren da će oni to pokušati da urade, ali neće uspjeti, s obzirom da je ova koalicija veoma čvrsta, da je motivisana da poštuje Ustav i da svoj nastup na nivou BiH manifestuje onako kako propisi Republike Srpske zahtijevaju", ističe Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH

"Da su u Parlamentu Bih moguće sve kombinacije, smatra i drugi SDS-ov ministar u tehničkom mandatu, Dragan Mektić. Računica mu ipak ne ide od ruke, i nije baš jasno da li je shvatio kako funkcioniše zajednički nivo.

"Onaj ko donese, ko sakupi da tako kažem 42 glasa u PD, ima kapacitet da oformi Savjet ministara, oni koji misle da oni imaju legitimitet, sakupe 42 glasa i biraju PD", rekao je Mektić.

Iz Srpske poručuju da najveću štetu, zbog neformiranja Savjeta ministara, trpe građani. Na izbornim pobjednicima je, kažu, da formiraju vlast, i Republika Srpska je to uradila na vrijeme. Što se BH nivoa tiče, nadaju se da će priča oko Savjeta ministara dobiti epilog, ali nema pristanka na uslovljavanja SDA o pristupu NATO-u.