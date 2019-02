Sarajlije ogorčene zbog blokade budžeta

"To je grozno. Najbolje bi bilo da svi dođemo tamo pred Parlament pa to sve izjurimo napolje. I to sa metlama u ruci".

Ova rečenica možda i najbolje opisuje kakva je situacija u Federaciji u kojoj zbog političke krize plate, i ostala budžetska davanja, ne mogu da se isplate. Sarajlije sa kojima smo razgovarali, a koje nisu dobile januarske plate, boračke i socijalne naknade, najradije bi rastjerale odgovorne za situaciju u kojoj su se našli. Banke, kažu građani, traže rate kredita i nemaju razumijevanja za nesposobnost vlasti i neusvajanje federalnog budžeta. Nemaju ni vrtići, a treba platiti i račune. Zašto ispaštamo zbog neodgovornih federalnih političara, pitaju ogorčeni građani. "I sama sam u takvoj situaciji ali šta da radimo, drugačije ne može. Evo vidjeli ste, prije nekoliko godina smo imali štrajkove, i ništa nisu donijeli, ništa. I sve je džaba i sve je uzalud", kaže Almasa Elvezović. Osim plate koju niije dobilo 7200 javnih službenika u Federaciji, kasne boračka i socijalna davanja. Oko

150 hiljada ljudi je u tim kategorijama a mnogi od njih nemaju mogućnost da rade pa od tih stotinu ili 200 maraka žive cijeli mjesec, plaćaju račune i lijekove. Osjećaju se, kažu, nemoćno i iznevjereno. "Kome da se žalim? Nemaš kome. Nema niko da da nas uputi na pravi put", kaže demobilisani borac. U Sindikatu državne uprave Federacije BiH sve nade polažu u konstitutivnu sjednicu federalnog Doma naroda, zakazanu za 20. februar. Plate očekuju odmah u petak, dva dana nakon sjednice, ili u ponedjeljak. Ukoliko bude usvojen budžet, prvo bi trebalo da budu isplaćeni borački dodaci i invalidnine, pa tek onda plate.