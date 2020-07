Sarajevo: Zaražena 23 radnika GRAS-a

U sarajevskom preduzeću GRAS virusom korona zaražena su 23 radnika, među kojima su i vozači i revizori.

Direktor GRAS-a Almir Ahmetspahić rekao je za "Avaz" da su 53 radnika bila u samoizolaciji, a trenutno ih je 30, te naveo da su imali i jedan smrtni slučaj.

On je naglasio da su do sada uspjeli da pokriju poslove, te da će, ukoliko ostanu bez dovoljnog broja mehaničara, vozača i revizora, morati da zaposle nove ljude ili ići na redukcije, ali da smatra da se to neće desiti.

Ahmetspahić je rekao da sve sumnjive zaposlene šalju u izolaciju, a na sedam punktova mjere temperaturu radnicima.