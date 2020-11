Sarajevo se upinje i rukama i nogama da pokaže kako su se Dodik i Čović osramotili, a to nije tačno

Sarajevo se upinje i rukama i nogama da pokaže kako su se Dodik i Čović osramotili i kako su ih svi ocrnili, a to nije tačno. Realno je ono što je Dodik govorio i to se stalno govori", kaže za ATV Rajko Vasić, član Glavnog odbora SNSD-a.

"Dodik nije rekao ništa novo. Mi to govorio u Srpskoj odavno. Novo je što je sad u taj korpus javno, pred svjetskom javnošću ušao i HDZ i Dragan Čović, ali to daje dodatnu težinu Srpskoj i Dodiku. Jasno je da su dva naroda protiv djelovanja visokog predstavnika. Sarajevo se upinje i rukama i nogama da pokaže kako su se Dodik i Čović osramotili i kako su ih svi ocrnili, a to nije tačno. Realno je ono što je Dodik govorio i to se stalno govori", kaže Vasić i dodaje:

"Incko i OHR su stražari i čuvari onoga što je od Ašdauna i ranije urađeno neustavno i nedejtonski. Osim Predsjedništva i Parlamentarne skupštine, sve drugo je devastirano ili ne postoji u Ustavu. Postoji Ustavni sud, ali forsiranjem dva stranca i tri Bošnjaka on praktično stalno djeluje protiv trojne ravnopravnosti u BiH, a protiv trojne ravnopravnosti znači i protiv Dejtona. Dejton je precizno trojni sačinio ravnopravnost, bez obzira što nema tri entiteta. Dakle, Incko i OHR su stražari i čuvari neustavne strukture organizacija čekajući promjenu Ustava, da se kroz promjene Ustava to legalizuje i da se dalje unitarizuje BiH."

Vasić smatra da se neće desiti zatvaranje Kancelarije OHR-a.

"Mislim da je dobro da visoki predstavnik i OHR budu u BiH jer to daje lažnu nadu Sarajevu i faktički dalje rastače BiH. Ja sam za samostalnu Republiku Srpsku, BiH po ničemu ne veže ni Srpsku ni Srbe za sebe i mi moramo ići ka tom razlazu i raspadu, a ona je tako i skrojena. Sad je borba da se potpuno potčine Hrvati pa da se onda potčini Srpska", kaže Vasić za ATV.