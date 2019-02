Sarajevo čini sve da se ne preda aplikacija za EU

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je Sarajevo činilo sve da ne bude predata aplikacija BiH za kandidatski status u Evropskoj uniji.

On smatra da je greška to što BiH nije već dobila status kandidata za članstvo u EU, jer bi to ubrzalo i druge političke procese.

"BiH je morala dobiti status kandidata iako nismo izmijenili Izborni zakon prema presudi Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića. Mi ćemo insistirati da Hrvati biraju legitimne predstavnike u vlasti, jer sada imamo farsu sa dva bošnjačka člana Predsjedništva BiH koji su tamo birani glasovima Bošnjaka. Sve to dio je pokušaja stvaranja unitarne zemlje u kojoj će jedan narod dominirati", izjavio je Čović za mostarsku "Našu TV".

On navodi da će izmjena Izbornog zakona BiH biti uslov za formiranje Vlade FBiH.

"Što se tiče Vlade FBiH, naši partneri će morati razumjeti da ne tražimo ništa veliko, tražimo minimum minumuma - Izborni zakon. Što se nas tiče, neka predlagač bude i SDA, samo da zadovoljava legitimno predstavljanje", rekao je predsjednik HDZ-a BiH.

On je naveo da su ga mnogi pitali da li će hrvatske stranke uopšte izaći na izbore, ali da Hrvatski narodni sabor i HDZ to nisu dovodili u pitanje.

"Učestvujemo u svemu i ako izgubimo borbu za ravnopravnost, izgubili smo BiH. Nikome više nije do priče kojeg naroda će nestati za 50 ili više godina. Mladi iz sva tri naroda će isto odlaziti ako ovako nastavimo", poručio je Čović.

On je naglasio da će hrvatske stranke u BiH nastaviti da se zalažu za federalizaciju BiH, što smatra jedinim ispravnim putem.

"Hrvati stoje između dva antagonizma - unitarizma i separatizma u BiH. Zbog toga je srednji put federalizam kojim se gradi u BiH i usmjerava je prema članstvu u EU i NATO savezu", rekao je Čović.

Komentarišući odluku da Edim Fejzić ili Anel Šahinović predstavljaju Hrvate u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, Čović smatra da to ukazuje na postojanje inženjeringa i zloupotrebe, koji su neprihvatljivi.