Sankcije nakon zabave u Sarajevu, Dodik poručio: Košarac je napisao kraj svog političkog puta

Izvinjenje Staše Košarca nije bilo dovoljno. Lider SNSD-a, Milorad Dodik, poručio je da je Košarac napisao kraj svog političkog puta.



SNSD se ograđuje, odbacuje i ne prihvata njegovo ponašanje i sa našom partijom je završio. To je Dodikov odgovor na odlazak Staše Košarca na rođendansku žurku šefa Opšte i abdominalne hirurgije sarajevskog Kliničkog centra u jeku borbe sa korona virusom i u vrijeme kada je rad kafana zabranjen.

"Staša Košarac me razočarao i poništio sva moja uvjeravanja vezana za njegove sposobnosti. Učiniti ovakav čin nije stvar lične odgovornosti već prije svega društvene i političke jer imajući u vidu da je on izabran na najvažniju funkciju, potpuno odbacujem njegovo ponašanje. Mislim da je nedolično, naprosto neprihvatljivo da zbog svog ličnog komodieta doveo u pitanje politiku koju vodi i koju je vodio uspješno do sada", rekao je Milorad Dodik, predsjendik SNSD-a.

Dodik poručuje da za Košarca više nema mjesta u SNSD-u ali ni ministarskoj fotelji. Sve to, kaže, mora proći uz minimalnu štetu po Republiku Srpsku. Neprihvatljivo je, dodaje, i što se Košarac nije pojavio na obilježavanju godišnjice stradanja u Doborovoljačkoj ulici, a nije propustio da ode na, kako je to okarakterisao Dodik, neprihvatljivu proslavu u Sarajevu.

"Mi ćemo svakako vidjeti kako možemo sa što manje štete za Republiku Srpski kroz ovo proći. On je s ovim napisao kraj svog političkog puta i u tom pogledu ja nemam nikakve dileme. On više nije moj najbliži saradnik i u tom pogledu ponašati i u budućnosti", istakao je Dodik.

Nakon reakcije lidera SNSD-a, Košarac se nije oglašavao. Jutors je, prije nego što je Dodik rekao šta ima, poslao saopštenje.

"Nisam znao da će u objektu biti puno ljudi, niti ko će sve prisustvovati. Došao sam da čestitam rođendan prijatelju, sjeo i popio piće. Nisam se dugo ni zadržao. Razumijem sve, postoje sankcije i neka je policija odradila svoj posao", stoji između ostalog u saopštenju Staše Košarca.

Na spornoj žurci koju je javnost osudila bilo je 19 osoba. Policija je zatekla njih 16. Žurku su sakrile roletne, ali je otkrio Instagram. Pjevačica, Slađana Mandić, bila je dovoljno nesmotrena da u doba strogih zabrana zbog korona virusa javno objavi snimke sa proslave na kojoj su, između ostalih, bili i Halid Bešlić, Šerif Konjević i Hari Mata Hari. Feštu je prekinula sarajevska policija koja je došla po prijavi. One koje su zatkeli čekaju kazne.

"Što se tiče aktivnosti Uprave policije, svi su oprijedeljeni da su svi građani jednaki si svi za koje se utrdi da su bili na mjestu biće sakcionisani u skladu sa zakonom", istakao je Mirza Hadžiabdić, portpaol Policije Kantona Sarajevo.

Dok se borimo za živote drugi se ponašaju skandalozno, poruka je i iz federalnog Ministarstva zdravlja.

"Ovo zaslužuje svaku osudu i mislim da treba sve učesnike sankcionisati u skladu sa zakonskim propisima, mi ćemo što je danas učiniti sve", naglaso je Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravlja.

Na sankcije se nije dugo čekalo. Slavljenik Jusuf Šabanović od danas je bivši šef Klinike abdominalne hirurgije Kliničkog centra u Sarajevu. Dužnosti je razrješen i Nihad Fejzić član u Naučnom tijelu Ministarstva zdravlja Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane korona virusom koji je takođe bio među odabranim zvanicama od kojih su neki platili ogroman ceh.